Ciudadanos tacha de "parche" inútil la propuesta de Sánchez de movilizar viviendas de la Sareb

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, considera que la medida anunciada por Pedro Sánchez para movilizar 50.000 viviendas de la Sareb es un "parche" que "no solucionaría absolutamente nada", una muestra más de su "deriva populista e intervencionista" después de años actuando con "cobardía".

En rueda de prensa tras el Comité Permanente, la líder 'naranja' ha indicado que el problema de la vivienda en España "no se puede solucionar" sacando al mercado este tipo de vivienda porque "no es donde muchos jóvenes quieren vivir" y no hay oferta suficiente.

En esta línea, ha recordado que el problema de la vivienda, un problema "real", responde a varios factores, entre los que ha destacado la precariedad laboral y los bajos salarios. Por ello, ha pedido al PSOE y al PP "atajarlo" y "ser valientes". "El PP y el PSOE son unos cobardes, durante décadas no han solucionado la situación laboral ni nada de lo que no funciona en España", ha lamentado.

HACE FALTA UN PLAN INTEGRAL

Ciudadanos aboga por un "plan integral" por la vivienda en España y ha adelantado que presentará un paquete de medidas que van desde el alquiler a la promoción de la vivienda privada. "En eso estamos, no en medidas fallidas e intervencionistas", ha recalcado.

Este domingo, el partido 'naranja' propuso adelantar a los menores de 35 años que hayan cotizado al menos cinco años el 10 por ciento de su pensión para que puedan pagar la entrada de una vivienda. Durante la jornada, Guasp ha reivindicado la medida frente a las "políticas fracasadas del bipartidismo y las medidas intervencionistas de Sánchez".