Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a 17 de abril de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha cuestionado este martes la colaboración de Senegal y Gambia para frenar la salida de cayucos hacia el archipiélago, al considerar que las gestiones diplomáticas con ambos países "no están dando los resultados esperados" y que las embarcaciones siguen llegando a las costas canarias.

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa tras participar en una nueva reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración, en la que se ha hecho balance de la situación migratoria en las islas y se han abordado las medidas para hacer frente al repunte de llegadas.

"Lo que hemos podido comprobar es que las acciones que se están tratando de realizar en los países de origen no están teniendo efecto", ha lamentado Clavijo, que ha reconocido que desconoce si esta situación responde a una "falta de colaboración" de las autoridades de Gambia y Senegal o a "dificultades de coordinación" con los ministerios de Exteriores y la propia Unión Europea (UE).

En este sentido, ha señalado que el Gobierno central les ha trasladado que mantiene conversaciones con sus homólogos de Senegal y Gambia, que estarían "desconcertados" por la salida de los cayucos y se habrían comprometido a hablar con sus respectivos ministerios del Interior.

"Lo que es evidente es que están llegando porque están saliendo de un control que no es efectivo", ha afirmado, antes de insistir en que España y la UE deben ejercer presión para conseguir una mayor supervisión en las costas de Senegal y Gambia, desplegar a Frontex y establecer políticas de cooperación y desarrollo.

CANARIAS PODRÍA SUPERAR LOS 4.000 MENORES TUTELADOS

Por otro lado, el presidente canario ha cifrado en 3.325 los menores migrantes no acompañados que tutela actualmente la comunidad autónoma y ha advertido de que, si se mantiene el ritmo de llegadas hasta final de año, las islas podrían superar los 4.000, una cifra similar a la que alcanzaron en 2024, cuando se puso en marcha la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para facilitar la distribución de estos jóvenes entre las comunidades autónomas.

En esta línea, Clavijo ha explicado que el Gobierno central les ha trasladado que el sistema de derivación de menores permanecerá activo hasta julio de 2027, según el informe jurídico que se les ha anunciado. A partir de esa fecha, su continuidad dependerá de una nueva prórroga que necesitará mayoría absoluta en el Congreso.

A su juicio, dejar decaer este mecanismo sería "dramático" para Canarias y para cualquier territorio que pueda encontrarse en una situación similar de presión migratoria. Por ello, ha defendido la necesidad de garantizar su continuidad más allá de los cambios de Gobierno.

El presidente canario ha explicado además que, pese a que el mecanismo de derivación está funcionando, tanto Canarias como el Ministerio se están encontrando con "muchas dificultades" para conseguir que las comunidades autónomas habiliten las plazas de acogida que les corresponden, lo que está ralentizando las salidas y provocando un efecto acumulativo en las islas.

En este sentido, ha destacado la colaboración de Navarra y País Vasco, pero ha denunciado que, salvo estas dos comunidades, el resto están poniendo "dificultades" para recibir a los menores. Entre las razones que trasladan, ha citado la falta de recursos habilitados, de plazas disponibles o de medios necesarios para asumir las acogidas.

"Aquí no hay color político. Salvo País Vasco y Navarra, no están colaborando", ha lamentado el presidente canario.

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias y el Ministerio están explorando distintas vías para agilizar las derivaciones. Una de ellas pasa por solicitar la intervención de la Fiscalía para que dicte las instrucciones "oportunas" y requiera a las comunidades autónomas que habiliten las plazas que tienen asignadas.

Asimismo, se está estudiando la posibilidad de que organizaciones no gubernamentales puedan hacerse cargo de los menores cuando las comunidades autónomas no habiliten los recursos correspondientes, aunque Canarias mantendría inicialmente la tutela hasta que se produjera el traspaso efectivo.

REFUERZO DE LA VIGILANCIA Y ATENCIÓN SANITARIA

Durante la reunión también se ha abordado el refuerzo de los medios de vigilancia. En concreto, Clavijo ha explicado que se ha planteado ampliar hasta el 30 de diciembre el servicio del avión que realiza labores de detección de embarcaciones y facilitar el acceso a imágenes satelitales para mejorar la información preventiva sobre posibles salidas de cayucos.

En cuanto a la atención a los migrantes una vez llegan a las islas, ha valorado que las derivaciones hacia la península están funcionando "razonablemente bien" y ha avanzado que está previsto que en los próximos días salgan de Canarias otras 1.022 personas.

También ha destacado el "alivio" que está suponiendo la puesta en funcionamiento del hospital de campaña instalado junto al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), que ya está operativo y cuenta con equipos médicos y material trasladados a la isla.

No obstante, ha reclamado mayor agilidad en la retirada y tratamiento de los cayucos que llegan a El Hierro, al considerar que su acumulación en el puerto genera problemas de suciedad y malestar, además de afectar a la actividad económica y recreativa de la zona. En este sentido, ha pedido agilizar los cinco millones de euros destinados a mejorar las actuaciones relacionadas con la retirada de las embarcaciones.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de habilitar terrenos próximos al puerto para trasladar los contenedores y las instalaciones que actualmente ocupan parte de sus espacios y permitir que recupere progresivamente su actividad habitual.