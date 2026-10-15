Colau aclara que solo renunciaría a ser candidata si así lo decide Frente Amplio y sirve para integrar a Podemos

Archivo - La exalcaldesa de Barcelona y líder de los Comuns en el Ayuntamiento, Ada Colau, durante su último pleno en el Ayuntamiento de Barcelona, a 25 de octubre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha aclarado este jueves que ella ha asumido el encargo de ser candidata de Frente Amplio a las elecciones, aunque mantiene que estaría dispuesta a ceder ese liderazgo si favorece un acuerdo con Podemos y si así lo deciden todas las fuerzas políticas en conjunto.

En declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, ha subrayado que los partidos de Frente Amplio (IU, Movimuento Sumar, Comuns y Más Madrid) acordaron que ella es la candidata de consenso a la Presidencia del Gobierno, algo que le honra y que ha asumido ese encargo que va a ejercer "con toda la fuerza, con toda la convicción, con todo el entusiasmo y con toda la entrega".

Dicho esto, ha explicado que lo más importante es el objetivo de conseguir una candidatura única de la izquierda y que en función de que se vayan añadiendo más partidos a Frente Amplio, estaría dispuesta a ceder el puesto de candidata si en algún momento las fuerzas políticas impulsoras de una lista unitaria consideran que existe una persona mejor para ese rol.

"Todos tenemos que estar dispuestos a hablar de todo para cumplir con ese objetivo y yo misma dije que si en algún momento las fuerzas políticas que impulsan esta candidatura consideraran que hay otra persona de mayor consenso, evidentemente que yo cedería el lugar. Creo que es lo que tenemos que hacer todas, ponernos al lado del objetivo", ha reflexionado.

De esta forma, la exregidora de la ciudad condal ha contextualizado que la opción de apartarse como candidata no sería personal sino fruto de un acuerdo político, expresando que ella quiere cumplir la función que le han encargado IU, Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid.

Aparte, Colau ha dejado claro que ahora mismo el peso electoral de las formaciones que conforma Frente Amplio tienen un "peso electoral bastante más importante que el que tiene ahora Podemos en el Congreso".

Por otro lado, ha mostrado también su rechazo a la propuesta de "acuerdos parciales" que ha ofrecido la formación morada a IU, consistente en listas conjuntas en diez comunidades autónomas y dejando al margen Madrid y Cataluña, donde los morados competirían con Frente Amplio.

En este sentido, ha opinado que Podemos plantea esto porque en Madrid y Cataluña puede tener la opción de conseguir representación con uno, dos o tres escaños y que, aunque es una aspiración legítima, ha aseverado que la responsabilidad con este momento histórico es lograr candidaturas unitarias que multipliquen los escaños de la izquierda y se los arrebate a Vox.

De todas formas, Colau ha subrayado que el coordinador de IU, Antonio Maíllo, ya ha expresado su negativa a esa propuesta de pactos parciales de Podemos, demostrando así "una grandísima visión y conciencia del momento histórico" desde una formación con "una larguísima tradición antifascista" como es IU.

En consecuencia, Colau ha emplazado a Podemos a que se siente en una mesa de negociación, en pie de igualdad con todas las fuerzas políticas, y ha insistido en que en Frente Amplio hay espacio para "todo el mundo".