Confirman que el cuerpo hallado en los alrededores de El Campillo es el de Laura Luelmo

Publicado 17/12/2018 18:08:07 CET

EL CAMPILLO (HUELVA), 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cadáver hallado este lunes sobre las 12,00 horas en los alrededores de la localidad de El Campillo (Huelva) es el de Laura Luelmo, la joven profesora de 26 años de Zamora que llevaba desaparecida desde el pasado miércoles.

Así lo ha confirmado en declaraciones a los periodistas la alcaldesa de la localidad onubense, Susana Rivas, tras acompañar a la familia de Laura desde que se conociera el hallazgo del cuerpo cuando una persona dio la voz de alarma.

La joven, que llevaba poco tiempo en la comarca donde impartía clases en un instituto de Nerva, salió el miércoles de su domicilio en El Campillo con ropa deportiva porque iba a correr y desde entonces no se volvió a saber nada de ella. Ante su desaparición, se inició un amplio dispositivo de búsqueda y aunque desde el primer momento la Guardia Civil no ha descartado ninguna hipótesis, no contemplaba la marcha voluntaria de esta chica.