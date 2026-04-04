Continúan en comisaría los cinco jóvenes detenidos en Murgia por el apuñalamiento a un menor de 17 años

Archivo - Coche patrulla de la Ertzaintza - ERTZAINTZA - Archivo

BILBAO 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los cinco jóvenes detenidos este jueves en Murgia (Álava) acusados de agredir con un arma blanca a un menor de 17 años en Vitoria-Gasteiz continúan en dependencias policiales y podrían pasar este sábado a disposición judicial, según ha informado el Departamento de Seguridad Europa Press

Los hechos ocurrieron alrededor de las seis y media de la tarde del jueves cuando la Ertzaintza fue alertada de que un joven había sido víctima de una agresión en la Avenida de los Huetos en la capital alavesa.

Al lugar se desplazó una dotación policial y confirmó que el herido, menor de edad, presentaba lesiones de arma blanca que hacían precisa su evacuación al hospital de Txagorritxu.

Según las primeras indagaciones, los presuntos autores habían huido del lugar, al parecer, a bordo de algún vehículo, por lo que se estableció un dispositivo de búsqueda para su localización.

Poco después, el coche en el que supuestamente viajaban los presuntos agresores fue interceptado a la altura de la localidad alavesa de Murgia y se procedió a identificar a sus cinco ocupantes. En el interior del coche portaban una bolsa que contenía cuchillos y martillos que han sido incautados.

Una vez realizadas las oportunas comprobaciones, los cinco sospechosos, dos de 20 años, otros dos de 21 y uno de 19 años, fueron detenidos acusados de un presunto delito de intento de homicidio.

Los cinco arrestados fueron trasladados a dependencias policiales, donde continúan este sábado y podrían pasar a lo largo del día a disposición judicial.