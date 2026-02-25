Un coronel del Gobierno Militar de Madrid, vinculado a pistoleros para salir a la calle la noche del 23F

Archivo - MADRID, ESPAÑA - 23 DE FEBRERO DE 1981: Imágenes del cordón policial que rodea el Congreso de los diputados en donde se está produciendo el intento de Golpe de Estado por parte del Teniente Coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero. - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una nota informativa fechada el 14 de abril de 1981, desclasificada ahora por el Ministerio de Defensa como documentación relacionada con el 23F, vincula a un coronel destinado en el Gobierno Militar de Madrid con decenas de civiles armados dispuestos a salir a la calle la noche del golpe de Estado.

Según dicho documento, tiulado 'Relaciones entre algunos militares y paisanos armados', Jose Antonio Assiego, promotor entonces del sindicato Acción Sindicalista Macional del Trabajo (ASNT), y persona que controla a unos 40 hombres "profesionales de la ruptura de huelgas por la violencia y habitualmente armados", está relacionado con un coronel del Ejército, destinado en el Gobierno Militar de Madrid, llamado Ricardo Garchitorena, "del cual recibe instrucciones".

A este respecto --sigue la nota informativa-- "parece que la noche del 23 de Febrero Assiego estuvo preparado para salir a la calle al frente de varias decenas de paisanos armados y la persona de la que esperaba recibir la orden para tal acción era, precisamente, el citado Coronel Garchitorena.

APODERARSE CON PAISANOS DEL GOBIERNO MILITAR

Por otra parte, según la misma fuente, este coronel tuvo una "actuación dudosa durante el intento de golpe de estado", habiéndose especulado con la posibilidad de que "hubiera intentado hacerse con el control del Gobierno Militar apoyado por un grupo de paisanos armados".

"Entre estos parece seguro se encontraba el sargento Juan Montero Ramírez, ya lígado con anterioridad al coronel Garchitorena en la creación de grupos armados para actuar en el País Vasco, sometido a procedimiento judicial por este motivo y actualmente también en contacto con el mencionado Assiego", añade.

UN CUADRO PREOCUPANTE TRAS EL GOLPE FALLIDO

Este documento pone de relieve que el hecho de que Garchitorena haya podido mantener estrechos contactos con el comandante Saénz de Inestrillas, por haber compartido destino en el Gobierno Militar, la información relativa a la prepación por este último de un "golpe de mano", y los contactos con el teniente coronel Meer de Ribera (gobernador civil de Baleares en la etapa final del franquismo y conocido por su implicación en intentos de golpe de Estado contra la democracia) "constituyen un cuadro preocupante ya que pudicra representar una aproximación entre el grupo en que se desenvuelve este último, mas inteligente y con mayor capacidad de organización, y el núcleo mas violento que con-trola el coronel Garchitorena, sobre todo si, como parece, puede contar con los hombres de Assiego, algunos de ellos verdaderos pistoleros, en orden a la realización de alguna acción o golpe de mano".