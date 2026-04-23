Cuerpo rechaza los pactos de Extremadura y Aragón y avisa de que el Gobierno velará porque se cumpla la Ley

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha avisado este jueves de que el Ejecutivo velará por que la "prioridad nacional" que han pactado el PP y Vox en sus acuerdos de investidura de Extremadura y Aragón "cumpla la Ley y la Constitución".

Así lo ha sostenido Cuerpo en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, en la que ha lamentado que se esté "dando un paso atrás" Extremadura con el que trata de "aislar, fraccionar y segregar" a su población.

Dicho esto, ha agregado que entre las formaciones que han firmado los pactos en los que se incluye la "prioridad nacional", PP y Vox, ya hay "interpretaciones distintas sobre lo que significa" y sobre los aspectos legales del concepto, al tiempo que ha insistido en que desde el Ejecutivo, concretamente desde el Ministerio de Justicia liderado por Félix Bolaños, estarán detrás "del cumplimiento estricto de la ley".

"Bueno, a mí me entristece", ha aseverado el ministro respecto al pacto que considera que desaprovecha "una ventana enorme para que Extremadura se convierta en una comunidad autónoma verde e industrializada" y presupone que volverán a convertir a la comunidad en una "menos próspera". "Estábamos intentando salir de una Extremadura menos desarrollada", ha deslizado.