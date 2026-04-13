Cuerpo vive el juicio a Ábalos con "indignación", espera que se "levanten todas las alfombras" y no haya impunidad

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha explicado que vive el juicio al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, con "indignación" por las cosas que se están conociendo y cree que los importante es que situaciones como los enchufes en empresas públicas a Jessica Rodríguez o a Claudia Montes "no queden impunes".

Así lo ha afirmado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntado cómo vive el juicio al exministro, que comenzó la semana pasada en el Tribunal Supremo. Cuerpo ha señalado que lo vive como "cualquier ciudadano, es decir, con indignación" conforme va conociendo noticias.

En su opinión, lo importante es que funcionen los controles iniciales para "no exista impunidad en este tipo de actuaciones"; que también funcionen los controles presupuestarios, de auditoría y administrativos; la actuación policial y la judicial.

De esta última ha precisado que espera que sea rápida y se actúe con "contundencia en todas las materias que queden probadas". "Esto es lo que espero yo y lo que entiendo que esperan los ciudadanos", ha remachado.

Al ser preguntado si puede garantizar que una persona que esté contratada por una empresa pública no esté cobrando salario sin presentarse a trabajar como ocurría con Jessica Rodríguez o Claudia Montes, el ministro ha precisado que lo importante es que estas actuaciones "no queden impunes".

LEVANTAR TODAS LAS ALFOMBRAS Y ENFRENTARSE A LAS CONSECUENCIAS

"Se va, si es que existen, que yo espero que no, se van por supuesto a levantar todas las alfombras y van a ser descubiertas este tipo de actitudes o de comportamientos y van a tener que enfrentarse a las consecuencias que ello supone", ha exclamado Carlos Cuerpo.

Espera además que forme parte de las conclusiones del procedimiento judicial que las favorecidas por estos enchufes tengan que devolver el dinero si cobraron sin ir a trabajar.