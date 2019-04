Así te hemos contado el debate electoral

22:59

Rivera pide la dimisión de Rosa María Mateo e Iglesias que no se use RTVE como "brazo mediático" de un gobierno El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y el de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, han arrancado sus intervenciones en el debate a cuatro en RTVE haciendo precisamente referencia a la polémica por el propio debate. Rievera ha pedido la dimisión de la la administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, e Iglesias que no se use la corporación como "brazo mediático" de ningún gobierno.



El presidente de la formación naranja pedía así el cese de Mateo por "intentar que no se produzca el debate" en la cadena pública. "El Señor Sánchez y la señora Rosa María Mateo, directora de esta casa presidenta, han intentado que no se produzca el debate. Debería dimitir la Señora Mateo y el Señor Sánchez debe saber que esta casa no es suya, es de todos los españoles porque la pagamos con dinero de todos", ha reclamado Rivera en su primer minuto de intervención.