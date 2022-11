Defensa pagará un extra de 660 euros a los militares en la nómina de noviembre

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ha incluido un pago único de 660 euros en la nómina de todos los miembros de las Fuerzas Armadas del mes de noviembre, que se sumará a los atrasos por la subida del 1,5% aprobada por el Gobierno para todos los funcionarios públicos.

El próximo mes, todos los militares recibirán una bonificación de 660 euros bajo el nombre de 'pago único incentivo', como adelantó 'elconfidencialdigital' y han confirmado a Europa Press fuentes del Departamento dirigido por Margarita Robles.

Esta retribución se sumará en la nómina de noviembre al pago de los retrasos por la subida del 1,5% por ciento acordada por el Gobierno para todos los funcionarios, que tiene forma retroactiva desde el 1 de enero de este año.

Sin embargo, esta 'paga extra' no ha contentado a las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas, que reivindican que los militares deberían tener unos sueldos "justos" durante todo el año y no depender de abonos que queden "a la magnimidad" de los gobernantes.

Así lo ha defendido ATME, que ha avisado a Defensa de que "ese no es el camino". "Las 'bufandas' o 'pagos únicos' no pueden ser una baza electoral que no se consoliden en las retribuciones y queden a la 'magnanimidad' del gobernante", ha sostenido.

También Asfaspro, que cree que la nómina de noviembre permite a los militares "vislumbrar" la que debería ser su retribución siempre. "Este mes de noviembre los miembros de las Fuerzas Armadas percibirán una nómina que se acerca a la retribución justa y digna que venimos solicitando desde hace años", lamenta.

Sin embargo, adelanta que ya llegará el pago de enero para se "den de bruces" con "la triste realidad: el personal de las Fuerzas Armadas es el peor pagado de la Administración".