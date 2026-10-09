Desarticulada una red por "fraude carrusel" de 70 millones con 21 detenidos en Málaga y Valencia

Archivo - Un agente investigando ante un ordenador - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una operación de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria en coordinación con la Fiscalía Europea ha desarticulado una organización criminal formada por más de 100 personas establecidas en diversos países de la Unión Europea como Italia, Malta, Portugal y España, donde han sido detenidas 21 personas y se han realizado doce entradas y registros en las provincias de Málaga y Valencia.

En España, el "fraude carrusel" de delitos contra la Hacienda Pública, falsificación documental y blanqueo de capitales se ha estimado en 70 millones de euros desde 2018, según ha detallado la Policía Nacional y la Agencia Tributaria en una nota de prensa.

La organización criminal introducía productos informáticos en el territorio de aplicación del IVA iniciando una cadena de facturación en la que se trasladan cuotas de IVA, que no han sido ingresadas pero sí deducidas por otras sociedades participantes.

Del mismo modo, las mercantiles españolas integradas en la defraudación tributaria realizaban ventas intracomunitarias que permitían la defraudación en otros Estados miembros.

La organización criminal, apoyándose además en testaferros, disponía de una estructura mercantil integrada, entre otras, por mercantiles "pantalla", "conduit", "truchas" y "brokers" que consumaban de forma conjunta la defraudación a la Hacienda Pública española.

Durante la práctica de las diligencias de registro en España se han intervenido 110.000 euros en efectivo y monedas de oro por un valor estimado provisional de más de 300.000 euros, así como diversas joyas y relojes de alta gama. Asimismo, se han bloqueado más de siete millones de euros en propiedades inmobiliarias, entre otros bienes.

En otros países de la Unión Europea, la actuación policial ha culminado con la práctica de más de 300 registros en domicilios, así como más de 40 detenciones en países como Italia o Portugal.

Funcionarios de la UDEF de la Policía Nacional se desplazaron a Italia para dar apoyo a los investigadores italianos en la práctica de las entradas y registros allí desarrollados.

Según ha detallado la Policía Nacional, entre las principales encartadas en la investigación española se ha identificado a una mercantil valenciana que cotiza en el mercado alternativo bursátil italiano, siendo sus socios mayoritarios de dicha nacionalidad.