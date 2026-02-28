Detenida una persona en Cuenca por estafar casi 150.000 euros a dos matrimonios de avanzada edad - GUARDIA CIVIL

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Cuenca a una persona, de 29 años de edad, por estafar más de 150.000 euros a dos matrimonios de avanzada edad, aprovechándose de su relación de confianza que mantenía con ellos y del acceso a su información financiera.

La persona arrestada destinó más de 30.000 euros a suscripciones de una conocida plataforma de contenido para adultos y a apuestas online, y el resto a la compra de estupefacientes

Al detenido se le imputan presuntamente los delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales y delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada a principios del año pasado por uno de los matrimonios afectados, que detectó movimientos bancarios sospechosos en sus cuentas. A raíz de esta denuncia, los agentes iniciaron las pesquisas correspondientes.

Después de verificar dichas operaciones, los investigadores descubrieron que otra pareja de personas mayores también había sido víctima del mismo fraude. Entre ambos matrimonios, el perjuicio económico ascendía a casi 150.000 euros.

Recabada la documentación bancaria, la Guardia Civil realizó un análisis y estudio específico de la trazabilidad digital de las operaciones para localizar al autor de las estafas. Los agentes determinaron que el sospechoso utilizaba su posición de confianza y el acceso a datos financieros para retirar dinero en efectivo de las cuentas de las víctimas e integrarlo en su propio circuito económico mediante ingresos en metálico, transferencias y apuestas online, con la finalidad de ocultar y blanquear el origen ilícito del dinero.

Asimismo, la Guardia Civil realizó dos registros en domicilios ubicados en la ciudad de Cuenca, donde fueron intervenidas distintas cantidades de sustancias estupefacientes como cocaína, pastillas de MDMA, MAMP, marihuana y hachís. También se intervinieron móviles, memorias USB de almacenamiento, un ordenador portátil y diversa documentación.