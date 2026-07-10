Detenido en Alicante por su vinculación con organizaciones criminales suecas dedicadas al tráfico de armas

La Policía Nacional, en colaboración con la policía sueca, detiene en Orihuela (Alicante) a un varón vinculado con grupos criminales suecos dedicados al crimen organizado. - POLICÍA NACIONAL

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, en colaboración con la policía sueca, ha detenido este jueves en Orihuela (Alicante) a un varón vinculado con grupos criminales suecos dedicados al crimen organizado y al tráfico de armas.

El detenido, que se había asentado en España hace unos años, ha sido imputado en su país en varias ocasiones por tráfico de armas, siendo el presunto facilitador de munición y armamento de organizaciones criminales, según ha informado la Policía en una nota de prensa.

La investigación se ha llevado a cabo por el Grupo de Respuesta contra el Crimen Organizado (GRECO) de Levante y la detención se efectuó bajo el amparo de una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por la Fiscalía sueca.

En el momento de la detención, la Policía Nacional procedió al registro del domicilio del detenido en Orihuela, donde hallaron e incautaron varios dispositivos electrónicos con contenido que podría facilitar pruebas de la comisión de delitos.

Entre las principales actividades de estas organizaciones criminales destaca la contratación sicarios para llevar a cabo atentados y ajustes de cuentas.

Para ello, la captación se realizaba a través de redes sociales y para el pago de los encargos hacían uso de criptomonedas. También destacan que habitualmente recurren a la contratación de menores.