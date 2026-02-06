Detenido el líder de la presunta trama de narcotráfico vinculada al exjefe de la UDEF que tenía 20 millones emparedados

Archivo - Fachada de la sede García Gutiérrez de la Audiencia Nacional, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ignacio Torán, el presunto líder de la trama de narcotráfico vinculada al exjefe de la UDEF Óscar Sánchez, ha sido detenido en la Audiencia Nacional después de ser citado a comparecer como investigado este viernes en el marco de las pesquisas sobre el blanqueo de capitales.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, que han añadido que el lunes se celebrará una vistilla en la que el juez decidirá si decreta o no prisión provisional para Torán. Asimismo, han señalado que el investigado ha rechazado declarar.

Las mismas fuentes han indicado que la Policía ha terminado con el análisis de los dispositivos telefónicos y que se ha levantado el secreto total del sumario.

Y han explicado que ha sido la Fiscalía la que ha pedido la detención de Torán, alegando que el riesgo de fuga había aumentado porque la investigación está muy desarrollada y va camino de juicio.

Cabe recordar que Torán fue puesto en libertad el pasado mes de abril después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reconociese que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y a la libertad por no facilitar a su defensa "elementos esenciales" de la causa necesarios para impugnar la privación de libertad.

LA POLICÍA DESCUBRE QUE SE INTRODUJERON 70 CONTENEDORES

El juez Francisco de Jorge citó a Torán este viernes para interrogarle. En un oficio, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional señalan a Torán como el "responsable de la importación" de la droga y como "socio e interlocutor principal" de Sánchez.

En uno de los últimos oficios aportados a la causa, se detalla que Óscar Sánchez estuvo presuntamente implicado en la introducción de, al menos, 39 contenedores --sólo dos fueron intervenidos-- con unas 73 toneladas de cocaína, por los que Torán pagó al agente más de 32 millones de euros.

Sobre Torán, los agentes consideran que, "para integrar los fondos procedentes del tráfico de cocaína a gran escala", creó "una estructura empresarial compleja en España, en la cual se aprecian inicialmente sociedades sin actividad económica real".

Los investigadores sostienen que, tras identificar una serie de inmuebles atribuidos a Torán, "ha sido posible cuantificar su valor aproximado en más de doce millones de euros".

"A estos inmuebles, cabe añadir los vehículos intervenidos de los que disponía a nivel particular (intervenidos en el registro de su domicilio), un total de 6, todos ellos vehículos de alta gama y de reciente matriculación: dos Porsches, dos Audis, un Mercedes Benz y un Smart".