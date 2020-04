Diputado del PP a Simón: "¿Sabes que no es decente? No prohibirle a tu hijo ir a la marcha del 8M"

Cargos del PP cargan contra Simón por terciar en la polémica del general de la Benemérita y afean a Moncloa que vete hacerle preguntas

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cargos del PP han cargado contra el doctor Fernando Simón por terciar en la polémica del Jefe Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, al tiempo que han criticado que el Gobierno impida preguntas al 'número dos' de la Benemérita durante su comparecencia en Moncloa. "¿Sabes que no es decente? No prohibirle a tu hijo ir a la manifestación del 8M", le ha espetado el diputado zaragozano y presidente de la Comisión de Hacienda, Eloy Suárez.

En concreto, el doctor Fernando Simón, el principal asesor del Gobierno en la epidemia del coronavirus, ha asegurado que no le parece "decente" criticar al general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil por lo que ha atribuido a un "fallo" en su comparecencia de este domingo, cuando habló de trabajos para "minimizar" las críticas al Gobierno cuando se refería a los bulos y las campañas de desinformación.

"PENSABA QUE ERA UN CIENTÍFICO, NO UN MORALISTA"

Sus palabras han provocado un alud de críticas en las filas del PP. El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Mario Garcés, ha afirmado que él pensaba que Simón "era un científico, no un moralista".

Además, Garcés ha recordado a Simón sus "fallos", ya que, según ha dicho, hace unas semanas dijo que "España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado". "¿Ciencia o decencia?", ha preguntado en un mensaje en su cuenta de Twitter.

También se ha mostrado crítico el senador y miembro de la Mesa de la Cámara Alta, Rafael Hernando, que ha dicho que "lo que no es decente es que los españoles sigan siendo castigados" con las "estúpidas lecciones" de Simón tras asegurar, ha recordado, que "no habría contagios locales, ni hospitalizaciones, que las mascarillas no servían para nada, o dar datos de contagiados y muertos falsos".

Por su parte, el diputado por Zaragoza y presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso, Eloy Suárez. "¿Sabes que no es decente? No prohibirle a tu hijo ir a la manifestación del 8M", ha espetado a Simón en la misma red social.

BELTRÁN: SI FUE UN LAPSUS, "¿POR QUÉ VENTAN PREGUNTAS?"

Miembros de la dirección nacional como el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, y la responsable de Organización, Ana Beltrán, ha criticado también que Moncloa "vete las preguntas al general que habló de minimizar la crítica al Gobierno".

"Si lo que se dijo ayer en rueda de prensa fue un lapsus, si el Gobierno no va en contra de la libertad.... ¿Por qué vetan preguntas?", se ha preguntado Beltrán en un comentario en su cuenta de Twitter.

En una rueda de prensa telemática, tras reunirse con Pedro Sánchez por videoconferencia, el líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que su partido recibió con "preocupación" las palabras del general de la Guardia Civil y ha emplazado al Gobierno a explicar las indicaciones que está dando en cuanto "a la limitación de la libertad de expresión". Eso sí, ha querido dejar claro que su partido no pone en duda la labor de la Benemérita.