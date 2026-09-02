Dos marroquíes detenidos por agredir a guardias civiles en la playa del Trampolín (Ceuta)

Archivo - Intervención de la Guardia Civil en el espigón de El Tarajal - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

CEUTA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos migrantes de nacionalidad marroquí han sido detenidos este miércoles por la Guardia Civil acusados de un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad tras agredir a varios agentes que intervenían para poner fin a una pelea en la playa del Trampolín de Ceuta.

Los hechos se han producido alrededor de las 7.00 horas, cuando los guardias civiles que se encontraban de servicio han observado una reyerta entre varios migrantes en la que, según fuentes del instituto armado consultadas por Europa Press, se estaban utilizando armas blancas, entre ellas navajas y cuchillos.

Los agentes han intervenido para tratar de separar a los implicados y controlar la situación. En ese momento, los dos ahora detenidos se abalanzaron contra los guardias civiles de manera violenta y les profirieron gritos en árabe, según han señalado las fuentes consultadas.

Los dos hombres, de entre 20 y 30 años, han sido arrestados y han quedado a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de un delito de atentado contra agente de la autoridad.

La intervención se ha producido en una zona de la playa del Trampolín, donde se encuentra la mayor concentración de migrantes en situación irregular tras la entrada masiva que sufrió Ceuta el 30 y 31 de julio.

Por la misma zona, días atrás, un grupo de migrantes usó un cóctel molotov contra varios militares, como confirmaron desde el sindicato de Policía Jupol. El mismo artefacto explosivo casero lo emplearon horas después otros migrantes contra manifestantes ceutíes que protestaban en las calles contra la gestión del Gobierno.

El uso de armas blancas es común en los enfrentamientos entre los migrantes irregulares que siguen en situación de calle tras la avalancha en la frontera, según han trasladado fuentes sanitarias a Europa Press. Médicos y enfermeros consultados han asegurado que atienden a migrantes con heridas por arma blanca "a diario".