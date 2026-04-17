Echenique, absuelto de un delito de odio por un tuit sobre "deportar sacerdotes" pederastas

Archivo - El portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, durante la firma de libros en la Feria del Libro de Madrid 2023, en el Parque del Retiro, a 28 de mayo de 2023. En Madrid (España). - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al exdirigente de Podemos Pablo Echenique de un presunto delito de odio por la publicación de un tuit en el que hablaba de "deportar sacerdotes" que hubieran abusado sexualmente de menores.

En una sentencia recogida por Europa Press, el tribunal aprecia que el mensaje de Echenique, publicado en 2024, fue "desacertado" e "impropio" de una persona con relevancia pública, pero "no encaja" en los supuestos que castigan la incitación al odio, la discriminación, la hostilidad o la violencia contra determinados colectivos.

El exdirigente de Podemos publicó un tuit en X el 10 de mayo de 2024 en el que se hacía eco de unas declaraciones del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, sobre inmigración, en las que el religioso aseguraba: "Dentro de la apertura buenista, se nos puede colar gente que son indeseados".

Echenique replicó al respecto: "Estadísticamente es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria".

Ahora, los magistrados de la Audiencia Provincial consideran que el contexto es "determinante" a la hora de valorar las palabras de Echenique, puesto que su comentario fue "una reacción inmediata" a unas declaraciones previas y no formó parte de una campaña "continuada, reiterada o sostenida en el tiempo" contra los sacerdotes o la Iglesias.

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