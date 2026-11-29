Archivo - Un policía para a un vehículo en dispositivo de seguridad en Madrid - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de seguridad de las elecciones generales del 29N diseñado por el Ministerio del Interior contará con una movilización récord de 100.000 agentes y con un plan especial de ciberseguridad para detectar amenazadas dirigidas contra los sistemas electorales, las páginas web institucionales y campañas de desinformación.

La fase crítica del dispositivo comenzó a las 20.00 horas del viernes, con los actos de los partidos de cierre de campaña, e incluye el sábado de la jornada de reflexión y el día calve, el domingo 29 de noviembre, cuando se abran los colegios electorales y están llamados a las urnas los españoles.

Interior ha previsto desplegar a más de 100.000 agentes, un 11,5% más que en las elecciones 2023, para garantizar la seguridad en los 22.943 colegios electorales, dentro de un dispositivo en vigor hasta el cierre de los puntos de votación y la custodia y traslado de la documentación relacionada con el escrutinio a las juntas electorales de zona.

En concreto, la Policía Nacional aporta más de 30.000 agentes y la Guardia Civil otros 50.300. También cuenta con el despliegue de las policías autonómicas, con 5.510 agentes de los Mossos d'Esquadra, 320 de la Policía Foral de Navarra y 100 de la Policía de Canarias, así como más de 14.000 policías locales.

CIBERSEGURIDAD Y PÁGINAS WEB INSTITUCIONALES

La Instrucción 11/2026 firmada por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, establece un plan extraordinario de ciberseguridad coordinado por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) del Ministerio del Interior y en el que participan las unidades de las Fuerzas de Seguridad especializadas en ciberdelincuencia y los Equipos de Respuesta ante Emergencias Informáticas (CSIRT) nacionales de referencia.

También recoge un conjunto de "medidas preventivas, reactivas y de coordinación" ante posibles incidentes en el ámbito de la ciberseguridad que puedan afectar a las redes que soportan los sistemas informáticos relacionados con las elecciones, las campañas, las administraciones públicas y otros actores relevantes en esta materia, "todas cuyas infraestructuras son consideradas críticas".

Además, Interior activó el pasado 4 de noviembre la Red de Coordinación para la Seguridad, encargada de "anticipar riesgos y compartir alertas" que permitan responder ante cualquier incidencia como ataques a páginas web institucionales, campañas de desinformación y amenazas dirigidas contra los sistemas electorales.

La Red de Coordinación para la Seguridad en procesos electorales competencia de la Administración General del Estado se creó en 2019 a raíz de las medidas impulsadas por la Unión Europea para reforzar la seguridad y que la ciudadanía puede ejercer su derecho al voto "con plena libertad, seguridad y confianza".

CNI Y OTROS ORGANISMOS IMPLICADOS

Esta Red la compone personal de la Secretaría de Estado de Seguridad y otros organismos como el Departamento de Seguridad Nacional y de la Secretaría de Estado de Comunicación de Presidencia del Gobierno.

También participan el Ministerio de Defensa (Centro Nacional de Inteligencia, Centro Criptológico Nacional y Mando Conjunto del Ciberespacio), y del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (Agencia Estatal de Administración Digital e Instituto Nacional de Ciberseguridad).

Otros organismos e instituciones miembros de la Red son la Junta Electoral Central, el Instituto Nacional de Estadística, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, la Agencia Española de Protección de Datos y la Sociedad estatal Correos y Telégrafos.