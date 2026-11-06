Se elevan a 14 los detenidos de Núcleo Nacional en una operación con diez registros, incluida su sede central

Cartel en la sede de Núcleo Nacional en Madrid - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID/GIJÓN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha realizado 14 detenciones de miembros de Núcleo Nacional en una operación en la que ha practicado también diez registros en Madrid, Asturias, Guadalajara, Valladolid, Pontevedra, Burgos y Alicante, incluyendo su sede central en la capital.

Entre los detenidos figuran varios líderes de la organización ultraderechista, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso. El operativo continuaba abierto en la tarde de este viernes y no se descartaban nuevos arrestos.

La investigación de la Comisaría General de Información ha permitido intervenir numeroso material de Núcleo Nacional en los diez registros practicados, incluyendo su sede central en Madrid, así como también algunos domicilios.

Se les acusa de delito de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia de armas, de las que se ha levantado el secreto de las actuaciones tras las detenciones, aunque la operación sigue abierta, según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

ALTERCADO EN UN COLEGIO DE GIJÓN

En concreto, ha sido la magistrada titular de la plaza número 4 de Instrucción de Gijón, en funciones de sustitución voluntaria de la plaza número 1, la que ha autorizado las entradas y registro con posteriores detenciones en distintas ciudades españolas.

El juzgado en Gijón ha ordenado estas diligencias a raíz de unos altercados ocurridos en las inmediaciones del colegio jesuita La Inmaculada, en Gijón, el pasado mes de febrero y en el que varios jóvenes denunciaron haber sido agredidos.

El TSJ de Asturias ha informado de una primera tanda de diez arrestados, de los que ha situado a siete de ellos en la cúpula de Núcleo Nacional. De hecho, serán trasladados a Gijón para declarar como investigados ante la magistrada, previsiblemente este próximo domingo.

INSCRITOS COMO ASOCIACIÓN

Este grupo neonazi acumula varias investigaciones previas por presuntos delitos de odio y desórdenes públicos tras cobrar notoriedad a raíz de las protestas en noviembre de 2023 frente a la sede federal del PSOE en la calle de Ferraz contra la Ley de Amnistía.

También convocaron varias protestas tratando de capitalizar el malestar social tras la crisis de Ceuta con la entrada de miles de migrantes a finales de julio. Uno de sus lemas habituales es el de "remigración", usado en sus movilizaciones contra la regulación masiva de migrantes.

Núcleo Nacional figura como inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, mientras que en el registro de partidos se dio de alta la marca Noviembre Nacional. La ley no permite inscribirse en ambos registros con nombres idénticos, según apuntan a Europa Press fuentes del Ministerio del Interior.

La ley contempla la suspensión y disolución de las asociaciones, pero siempre que exista "resolución motivada de la autoridad judicial competente", bien sea en aplicación de la legislación penal o por la civil.

La normativa también establece que el órgano judicial competente, de oficio o a instancia de parte, pueda acordar la suspensión provisional de la asociación hasta que se dicte sentencia.

A preguntas de Sumar, el Ministerio del Interior admitió en abril que su margen legal para vetar o impedir la inscripción de asociaciones o partidos políticos vinculados a grupos de extrema derecha, como Núcleo Nacional o su marca registrada Noviembre Nacional, es muy limitado bajo la legislación vigente.