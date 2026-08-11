Una empresa del 'caso hidrocarburos' cobró "indebidamente" IVA a clientes y no lo ingresó a Hacienda, según un informe

Fachada exterior de la Audiencia Nacional, en la calle Génova, a 5 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa Canary Islands Fuel Company SL (Cifuel), investigada en el 'caso hidrocarburos' de la Audiencia Nacional (AN), habría cobrado "indebidamente" dinero procedente del Impuesto de Valor Añadido (IVA) por operaciones con sus clientes y, posteriormente, no habría ingresado esas cuantías en Hacienda.

Así consta en un informe fiscal relativo al análisis del tratamiento del IVA de productos petrolíferos de Cifuel, al que ha tenido acceso Europa Press, que la defensa de Oriana Elisset Aciego, administradora de esa empresa e imputada en la causa, ha remitido al juez instructor de la Audiencia Nacional a cargo de la investigación, Santiago Pedraz.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló que Oriana Elisset Aciego "desarrollaba funciones de testaferro a las órdenes de los líderes de la organización criminal", en alusión a los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas, también imputados en la causa, "al objeto de desvincularles de la administración real de la mercantil".

Todo ello se enmarca en la investigación que Pedraz mantiene abierta en la Audiencia Nacional sobre un presunto fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos por parte de la empresa Villafuel, administrada por Claudio Rivas. El juez calculó que el supuesto fraude habría alcanzado los 231,7 millones de euros entre 2021 y 2024.

UNA OPERACIÓN DE ABRIL DE 2023

En concreto, el informe remitido al juez Pedraz se centra en una "operación de distribución de productos petrolíferos" suscrita entre Cifuel y la empresa Villafuel, presunto epicentro de la trama, el 5 de abril de 2023.

"Según la información proporcionada por la compañía, Cifuel, por las anteriores entregas interiores sin transporte, repercutió las cuotas de IVA a sus clientes finales (empresarios o profesionales), a pesar de no tener la condición de sujeto pasivo en dichas operaciones, por aplicación de la regla de inversión del sujeto pasivo, no ingresando las cuotas indebidamente repercutidas en Hacienda", desliza el informe.

En octubre de 2022, Villafuel y Cifuel suscribieron un acuerdo por el que Villafuel vendería productos petrolíferos a Cifuel para su posterior comercialización y distribución a pequeños distribuidores, según el documento.

Esta operación de compraventa se enmarcaría dentro de "los Depósitos Distintos del Aduanero (DDA) propiedad de Exolum", esta última empresa de transporte de hidrocarburos, "en Territorio de Aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido Español", de acuerdo al informe.

VILLAFUEL NO COBRÓ IVA POR ESTAR DENTRO DEL DEPÓSITO FISCAL

Esta operación se realizó "acogiéndose al régimen fiscal suspensivo" de la Ley del IVA, motivo por el que Villafuel "emitió facturas a Cifuel sin repercusión del IVA", señala.

El informe agrega que tras realizarse la operación de compra de productos petrolíferos, y después de que Cifuel los almacenara en los Depósitos Distintos del Aduanero de Exolum, Cifuel "desvinculó los productos petrolíferos de los DDA, produciéndose la venta al cliente final" fuera de esos depósitos.

Como consecuencia de lo anterior, Cifuel "emite facturas a los clientes finales, empresarios o profesionales, repercutiendo IVA", detalla.

El documento detalla, además, que las ventas interiores realizadas por Villafuel a Cifuel en el interior del mencionado depósito fiscal "se realizarían estando los mismos vinculados al régimen de depósito distinto del aduanero y, en cumplimiento de los requisitos mencionados con anterioridad, las mismas se encontrarían sujetas pero exentas del IVA".