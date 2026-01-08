Enrique Santiago (IU) reprocha a PP y Vox estar "callados" ante EEUU y asegura que la "receta" es el "multilateralismo"

El diputado de Sumar, Enrique Santiago, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Fernando Sánchez - Europa Press

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU) y portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, ha reprochado este miércoles al Partido Popular y a Vox que "estén callados" ante las actuaciones de Estados Unidos (EEUU) en el contexto internacional, asegurando que la "receta" es el "multilateralismo".

"Lo que no es asumible es que las derechas europeas, especialmente las que en la Estrategia de Seguridad Nacional se denominan patriotas, Vox y el Partido Popular, estén callados. Han estado callados cuando ha empezado la guerra arancelaria, han seguido callados cuando se han reducido los recursos de la PAC, siguen callados ante esta brutal agresión a Venezuela o las amenazas a Colombia, y no han dicho una palabra sobre Groenlandia", ha criticado en una entrevista en 'La Noche en 24 Horas' de 'TVE', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado frente al ataque estadounidense del pasado sábado sobre Caracas y alrededores que terminó con la "captura" del presidente del país, Nicolás Maduro, y su mujer y primera dama, Cilia Flores; y después de que la Casa Blanca haya confirmado que el presidente de EEUU, Donald Trump, también incluye el uso del Ejército entre el abanico de posibilidades a su disposición para hacerse con el control de Groenlandia.

Al respecto de esto último, el portavoz parlamentario de IU ha señalado que "no" lo descarta, y ha advertido que, de sucederse una "apropiación" forzosa "sería el colapso de la OTAN", a la que ya ha calificado como "obsoleta" e "inútil": "Obviamente no descarto que ocurra porque no hay fuerza militar para eso, pero obviamente tiene que haber una reacción política".

"EUROPA TIENE QUE CONSTRUIR UN SISTEMA DE SEGURIDAD PROPIO"

En este sentido, ha esgrimido que Europa tiene que "construir" un sistema de seguridad y de cooperación "propio": "Europa tiene que establecer claramente que no se puede permitir una agresión de estas características, que pone de manifiesto que la OTAN ha quedado ya absolutamente obsoleta y absolutamente inútil.

Así las cosas, ha defendido que la "única solución" es el "multilateralismo" puesto que, a su juicio, ni Trump ni EEUU "se van a parar". "Tampoco hay ninguna potencia que esté en condiciones de contrarrestar el uso de la fuerza tan descomunal que están haciendo, la única receta es el multilateralismo", ha aseverado.

"Esto ya no es un problema de ideologías, el problema es que la humanidad lo que necesita es un sistema de relación multilateral que deja al margen las ideologías, las culturas, las religiones de cada pueblo, pero que sea capaz de establecer un mecanismo de respeto y cooperación", ha defendido.

"SOMOS PEONES EN MANOS DE ESTOS MATONES"

Con todo, cree "sin ninguna duda" que no va a lograrse un pacto en Ucrania "si no está de acuerdo Estados Unidos": "Cualquier acuerdo de alto fuego en Ucrania ahora mismo va a ser con el visto bueno de los Estados Unidos y de Rusia".

"Lo que es una vergüenza es que la diplomacia comunitaria no haya tenido una sola iniciativa en cuatro años", ha proseguido, lamentando la ausencia, en su opinión, de "una sola iniciativa diplomática" y avisando que IU no está dispuesta a que "España participe en una fuerza de confrontación militar".

"A Trump no le interesa la democracia lo más mínimo, igual que le pasa a María Corina Machado, que ha quedado claro que no puede gobernar en un país en el que ha pedido una intervención extranjera (...) Somos peones en manos de estos matones", ha sentenciado.