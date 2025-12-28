España acaba 2025 con cien detenidos por yihadismo, máximo histórico desde el 11M

Archivo - La Policía detiene a un yihadista en Melilla - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las operaciones antiterroristas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han dejado un balance provisional de cien detenidos en España por delitos relacionados con el yihadismo en 2025, que vuelve a marcar récord por tercer año consecutivo desde el máximo histórico de los atentados del 11-M en 2004.

Los cien detenidos en 64 operaciones antiterroristas suponen una notable subida con respecto a 2024, un año que cerró con 81 arrestos relacionados con la amenaza del terrorismo yihadista, según la estadística del Ministerio del Interior, consultada por Europa Press, con datos hasta el 17 de diciembre de 2025.

Cataluña volvió a ser la comunidad autónoma con mayor número de detenidos por este tipo de delitos, con 33 arrestos --diez de ellos en la ciudad de Barcelona--, seguida por la Comunidad de Madrid, que anotó 13 detenidos --seis en la capital--.

La estadística del Ministerio del Interior refleja que la lucha contra el terrorismo yihadista deja 1.216 detenidos desde el 11-M en un total de 512 operaciones. Además, la Policía Nacional y la Guardia Civil han participado en otras 68 operaciones fuera de España que se han saldado con 158 detenidos.

EN ASCENSO DESDE 2023

Por años, 2004 sigue siendo el que concentra más detenidos, con un total de 131, al que siguió un 2005 con 92 arrestos. Durante la serie histórica no se han vuelto a repetir cifras similares hasta los tres últimos años: en 2023 hubo 78 detenidos; en 2024, 81; y en 2025 se ha llegado a los 100.

Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Europa Press han señalado que el delito predominante es el de adoctrinamiento y que 14 detenidos por yihadismo en 2025 son menores de edad.

En junio, responsables de los servicios de Información de la Policía Nacional y la Guardia Civil advirtieron del "crecimiento exponencial" de los menores implicados en actividades terroristas, planteando desafíos como la respuesta penal ante casos de niños radicalizados, en algunos casos menores de 14 años y, por tanto, inimputables.

"Los menores no tienen límites; hay más casos y cada vez más peligrosos", explicó un responsable de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional durante las jornadas 'La amenaza yihadista para España: persistencia y transformación', organizada en Aranjuez (Madrid) por el profesor Fernando Reinares en colaboración con el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y la Universidad Rey Juan Carlos.

CAPTACIÓN A TRAVÉS DE VIDEOJUEGOS

La labor preventiva se centra también en la detección de propaganda terrorista en plataformas de videojuegos, por ser utilizadas para captar a jóvenes por parte de organizaciones terroristas.

De esta forma, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior informó en noviembre de la eliminación de 5.400 enlaces de contenido yihadista contando con la participación de Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra y Ertzaintza.

Interior ha advertido de que se trata de comunidades de juegos online y plataformas de streaming que permiten a los jugadores retransmitir sus partidas en tiempo real e interactuar con su comunidad mediante chat en directo.

"Esta interacción está siendo utilizada para reclutar a jóvenes hacia distintos grupos extremistas violentos y terroristas. De hecho, en varias ocasiones, estas plataformas han servido para la transmisión en directo de ataques reales", ha advertido el Ministerio.

En concreto, ha alertado de que en redes sociales se difunden videos, a veces breves, con fragmentos de partidas grabadas a los que se incorporan elementos propios de estas narrativas -- expresiones, símbolos, emojis o música-- que facilitan su difusión y acercan el contenido a los más jóvenes.

Para prevenir amenazas durante las fiestas navideñas, el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska ha ordenado un refuerzo de las medidas antiterroristas --lo que incluye controles aleatorios y más presencia policial en lugares donde se espera concentración de personas-- entre las 15.00 horas del 19 de diciembre de 2025 y hasta las 15.00 horas del próximo 8 de enero de 2026.