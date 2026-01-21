España condena la demolición de las instalaciones de la UNRWA en Jerusalén Este: es "inaceptable"

Jerusalem, Israel: Las autoridades israelíes demuelen las instalaciones de la UNRWA en Jerusalén Este. - Nir Alon / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha condenado este miércoles la nueva agresión contra las instalaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), perpetrada por las fuerzas de seguridad israelíes en Jerusalén Este, al considerar que supone una violación "inaceptable" de los privilegios e inmunidades de la organización internacional.

En un comunicado del Ministerio de Exteriores, el Ejecutivo ha rechazado "categóricamente" esta actuación, en la que bulldozers han comenzado a derruir edificios de la UNRWA protegidos por el Derecho Internacional, bajo la supervisión directa de autoridades israelíes.

España ha urgido de nuevo al Gobierno de Israel a que respete el Derecho Internacional y sus obligaciones como Estado miembro de Naciones Unidas, incluidas las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia, que forman parte del orden jurídico internacional "del que se han dotado todos los miembros de la ONU".

El Gobierno ha reiterado asimismo, ante estos "graves hechos", su respaldo a la UNRWA y a su mandato "esencial" para atender las necesidades de la población refugiada palestina. Además, ha subrayado la "importancia" de su labor humanitaria "hasta alcanzar una paz justa y duradera en la región".

Las declaraciones del Ejecutivo español se producen después de que las autoridades israelíes hayan demolido este martes la sede de la UNRWA en Jerusalén Este, en aplicación de una ley aprobada por el Parlamento israelí en octubre de 2024 que prohíbe las actividades de la agencia.

Desde la ONU, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha denunciado la actuación de Israel y le ha recordado que una instalación de Naciones Unidas es "inviolable e inmune" ante "cualquier forma de interferencial".

Asimismo, la Comisión Europea también ha condenado la demolición y ha reiterado a Israel su "obligación" de cooperar de "buena fe" con Naciones Unidas y de respetar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.