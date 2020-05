España y otros 16 países subrayan la importancia del mercado interior en la recuperación económica

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado para la Unión Europea Juan González-Barba ha copresidido este lunes junto con su colega de Finlandia, Jori

Arvonnen, una reunión informal del 'Grupo de Amigos del Mercado

Interior', que ha recalcado que, para la recuperación económica tras la pandemia, resulta fundamental profundizar y asegurar el correcto funcionamiento del mercado único.

Según ha informado Exteriores, en la reunión han participado representantes de Austria, Bélgica, Chequia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal y Suecia.

Los participantes han coincidido en que la crisis del COVID19 ha

demostrado que la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios constituyen un elemento esencial del proyecto europeo. Asimismo, han puesto de relieve la necesidad de preservar una política de competencia robusta en el marco del mercado interior.

Para España, el buen funcionamiento del mercado interior es un argumento clave a la hora de defender que la UE apruebe un plan de recuperación robusto, que conceda a los Estados miembros transferencias y no solo préstamos para no alentar aún más el endeudamiento. Entre los 'amigos del mercado interior' hay países de los que se llaman "frugales" y que no son partidarios de las transferencias, como Austria, Finlandia, Dinamarca o Suecia.

"No pedimos a Austria o a Países Bajos generosidad, sino hacer una inversión que tendrá un retorno en sus economías", decía la ministra, Arancha González Laya, este fin de semana en la televisión francesa France24.

La semana pasada, en el Senado, la ministra advertía también de que "un holandés, un sueco o un austriaco se benefician el triple del mercado interior que un español" y que eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de construir una respuesta europea solidaria para hacer frente a la crisis del coronavirus.

"Cuanto menos queramos mutualizar la responsabilidad, más nos costará salir de la crisis; si algunos países tardan más porque necesitan más tiempo para gestionar su enorme de deuda pública como consecuencia de la crisis, perjudicará a todos", afirmó.

PLAN DE RECUPERACIÓN

Según ha informado Exteriores, durante la reunión se ha abordado el Plan de Recuperación que próximamente presentará la Comisión Europea y particularmente la propuesta del Comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, sobre la definición de ecosistemas industriales prioritarios, así como la necesidad de fortalecer la autonomía estratégica de la Unión en ciertos sectores críticos.

González-Barba ha señalado que el Plan de Recuperación debe atender especialmente a ecosistemas que representan una oportunidad de generar riqueza y empleo, incluido el turismo, la automoción o el sector agroalimentario.

Asimismo, el grupo ha coincidido en que "la transición ecológica y transformación digital constituyen prioridades horizontales para la recuperación económica".