España y otros diez países condenan la demolición de la sede de la UNRWA en Jerusalén Este: "Es un acto sin precedentes"

January 20, 2026, Jerusalem, Israel: Israeli authorities execute the demolition of UNRWA facilities at the agencyâ€s Jerusalem and West Bank field office, following 2024 legislation that banned the U.N. organization from operating within Israeli territory - Nir Alon / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ministerios de Asuntos Exteriores de España, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Irlanda, Islandia, Japón, Noruega, Portugal y Reino Unido han trasladado este miércoles su "profunda preocupación" y su "enérgica" condena por la demolición de la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Jerusalén Este por parte de las autoridades israelíes.

En un comunicado conjunto, los once países han calificado la demolición de la instalaciones como un "acto sin precedentes" contra una agencia de la ONU y una "medida inaceptable para socavar su capacidad de operar".

Por ello, han instado al Gobierno de Israel a "cumplir con sus obligaciones internacionales de garantizar la protección e inviolabilidad de las instalaciones de Naciones Unidas", conforme a la Carta y la Convención General de la ONU.

"Hacemos un llamamiento al Gobierno de Israel, miembro de Naciones Unidas, para que detenga todas las demoliciones", han insistido.

Por otro lado, han trasladado su "pleno apoyo" a la misión "indispensable" de la UNRWA para proporcionar servicios esenciales y asistencia humanitaria a los palestinos en los territorios ocupados, incluida Jerusalén Oriental.

En ese sentido, han destacado el compromiso de esta organización y su labor como "proveedor de servicios" sanitarios y educativos a millones de palestinos en toda la región, especialmente en Gaza. "Debe poder operar sin restricciones", han añadido.

El pasado miércoles, el Gobierno de España ya trasladó su condena contra la demolición de la sede al considerar que supone una violación "inaceptable" de los privilegios e inmunidades de la organización internacional.