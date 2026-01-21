España participa en "la mayor operación contra drogas sintéticas" de la UE, con 24 laboratorios desmantelados

España participa en la mayor operación contra las drogas sintéticas realizada en la Unión Europea. - POLICIA NACIONAL

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han participado en la considerada como "la mayor operación contra las drogas sintéticas" realizada en la Unión Europea, coordinada por Europol junto a autoridades de varios países, que se ha saldado con 24 laboratorios desmantelados y 20 detenidos, principalmente en Polonia.

Según ha informado la Policía Nacional, la operación se ha dirigido contra una organización criminal dedicada a la importación masiva de precursores químicos para la fabricación de estos estupefacientes y contra el blanqueo de capitales para financiar sus actividades ilícitas.

En concreto, la operación ha finalizado con la detención de 20 personas en Polonia y Alemania, entre ellas dos considerados objetivos de alto valor, así como con la realización de 50 entradas y registros en distintos países europeos.

EVITAN LA FABRICACIÓN DE 300 TONELADAS DE DROGA

Además, los agentes desmantelaron 24 laboratorios a escala industrial e incautaron mil toneladas de precursores químicos, una cantidad suficiente para producir más de 300 toneladas de drogas sintéticas, entre ellas MDMA, anfetamina, metanfetamina y catinona.

En este marco, el pasado viernes 16, y con la participación directa de agentes de la Policía Nacional desplazados a distintos países europeos, se procedió a la detención de 19 personas en Polonia y una en Alemania.

Durante los registros practicados en Bélgica, Alemania, Países Bajos y Polonia, los investigadores localizaron cuatro centros de distribución del estupefaciente y se intervinieron nueve vehículos, propiedades inmobiliarias valoradas en 2,5 millones de euros, una gran cantidad de precursores químicos y más de 2.000 plantas de marihuana.

RED CRIMINAL "COMPLEJA"

La estructura operativa de esta red criminal era "compleja", con siete empresas legales en Polonia que facilitaban las actividades de importación y distribución, y una coordinación de "alto nivel" que conectaba a los distintos grupos criminales en varios países de la UE.

Asimismo, el entramado criminal estaba compuesto mayoritariamente por ciudadanos polacos y contaban con la participación de ciudadanos belgas y neerlandeses dentro de grupos interconectados. En algunos casos, las mismas células se encargaban tanto de la logística de suministro de los precursores como de la coordinación de la producción en laboratorios clandestinos.

La investigación se inició tras detectarse la importación de sustancias químicas legales, habitualmente utilizadas en industrias como la farmacéutica, en volúmenes excepcionalmente elevados. Estas cantidades superaban las necesidades legítimas de las industrias establecidas en la UE, lo que hizo sospechar a los investigadores.

Además, durante los procesos de reenvasado, los productos químicos eran etiquetados de forma incorrecta para facilitar su distribución a los centros de producción.

Por otro lado, los precursores, procedentes principalmente de China e India, ingresaban en la Unión Europea a través de distintos países y eran transportados a Polonia para su posterior distribución a laboratorios ilegales en toda Europa.

La investigación se enmarca en el grupo de trabajo impulsado por Europol en enero de 2024 y liderado por Polonia para combatir la producción y distribución de drogas sintéticas en la Unión Europea, en el que España participa de forma activa desde su creación.