España pide junto a Francia, Reino Unido y más países que se incluya Líbano en los esfuerzos de distensión en la región

Una calle de Beirut tras un bombardeo aéreo de Israel - Marwan Naamani / Zuma Press / Europa Press / Conta

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

España, junto con cerca de una veintena de países entre los que figuran Francia y Reino Unido, ha hecho un llamamiento este martes para que se incluya Líbano en los "esfuerzos de distensión" que se están llevando a cabo en la región, en referencia a las conversaciones mantenidas entre Estados Unidos e Irán el pasado fin de semana en Pakistán, que concluyeron sin acuerdo.

"Solicitamos que se incluya a Líbano en los esfuerzos regionales de distensión e instamos a todas las partes a que trabajen en pro de una solución política duradera", han conminado los ministros de Exteriores de los países firmantes, que incluyen también a Australia, Bélgica, Croacia, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Islandia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Portugal, Eslovenia y Suecia.

En opinión de estos 18 países, "la prolongación de la guerra en Líbano pone en peligro la actual distensión regional", en alusión al alto el fuego de dos semanas anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que acogen con "satisfacción" al tiempo que defienden que "debe ser respetada plenamente por todas las partes".

Así las cosas, se han felicitado de la iniciativa del presidente libanés, Joseph Aoun, de mantener conversaciones directas con Israel y de que el Gobierno de Benjamin Netanyahu haya accedido a iniciar estos contactos facilitados por Estados Unidos, y han aprovechado para llamar a las partes a aprovechar esta oportunidad.

"Las negociaciones directas pueden allanar el camino para lograr una seguridad duradera para Líbano e Israel, así como para el conjunto de la región", han sostenido los ministros firmantes, que han expresado la disposición de sus respectivos países a "apoyarlas".

En este sentido, han hecho "un llamamiento a todas las partes para que reduzcan de manera urgente la tensión y aprovechen la oportunidad que ofrece el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán".

Asimismo han condenado "en los términos más enérgicos" tanto los ataques por parte del partido-milicia chií libanés Hezbolá contra Israel, "que deben cesar de inmediato", como "los masivos ataques israelíes contra Líbano lanzados el 8 de abril", que habrían dejado más de 350 muertos. "Los civiles y las infraestructuras civiles deben protegerse conforme al Derecho Internacional Humanitario", han recalcado.

También han querido poner de manifiesto su condena enérgica a los ataques contra la Fuerza Interina de la ONU en Líbano (FINUL), reiterando que "debe garantizarse en todo momento la seguridad de los efectivos de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas", así como su "solidaridad y firme apoyo" a los libaneses y sus autoridades, ofreciéndose a prestar ayuda de emergencia.

Por último, los firmantes han reafirmado "la importancia de respetar la integridad territorial y la soberanía del Líbano" y se han comprometido a seguir apoyando al Estado libanés "para que ejerza su plena soberanía sobre todo el territorio" del país, en referencia al control que ha venido ejerciendo hasta ahora Hezbolá en el sur.