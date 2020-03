Españoles que quieren volver de Australia: billetes a precios disparados y escalas imposibles por el coronavirus

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los españoles que tratan de regresar desde Australia, siguiendo las recomendaciones del Gobierno antes de que se complique aún más su retorno, se están encontrando con precios de billetes de hasta 10.000 euros e imposibilidad de viajar por restricciones en los aeropuertos donde sus vuelos debían hacer escala.

Es lo que les ha sucedido a Abel Mañoso y Esther Escanlar, que se encontraban desde octubre en la ciudad australiana de Adelaida con un visado de estudiante que finaliza en junio. Ambos han hablado con Europa Press desde Melbourne, desde donde tenían previsto volar a Europa en un vuelo de Thai Airlines que hacía escala en Bangkok.

Sin embargo, mientras hacían cola para facturar, les han entregado un papel donde se les informaba de que las autoridades tailandesas han decretado que, desde ayer domingo, para transitar por el aeropuerto de Bangkok hace falta llevar consigo un certificado de estar libre de Covid-19, con un test practicado en las últimas 72 horas y un seguro que cubra gastos de la enfermedad hasta 100.000 euros.

Con apenas tres horas de tiempo, no tenían margen para hacer estas gestiones, Esther está "indignada" porque son ellos los que han informado al Consulado español en Melbourne de esta restricción.

Tras siete horas haciendo distintas colas en el aeropuerto, solo han podido localizar un vuelo vía Malasia a 7.000 dólares australianos (casi 4.000 euros) cada billete. Un vuelo vía Qatar, que es lo que les sugirió el Consulado porque aún se pueden hacer escalas allí, alcanza los 19.000 dólares australianos (10.000 euros), aseguran.

Entre tanto, no pueden volver a Adelaida, donde ya han dejado su casa y su trabajo porque, afirman, las autoridades australianas no permiten el tránsito entre Estados. Abel y Esther no han visto ningún otro viajero español en el aeropuerto de Melbourne, pero tienen constancia de que hay otros en Sidney o Brisbane con problemas similares.

Estos dos españoles contrataron su vuelo de vuelta la semana pasada, cuando empezaron a ver avisos del Gobierno y de los consulados para que los viajeros regresasen a casa. Aunque su visado está vigente hasta junio, la recomendación de la Embajada de España en Canberra --actualizada de nuevo este lunes-- es que turistas, estudiantes y titulares del visado 'Working Holiday' regresen a España.

El vuelo lo contrataron con salida desde Melbourne, porque Adelaida no opera vuelos internacionales ya desde la semana pasada. El sábado alquilaron un coche y condujeron 1.000 kilómetros hasta Melbourne para coger su vuelo Bangkok-Bruselas-Madrid.

EMIRATOS NO ACEPTARÁ MÁS VUELOS DENTRO DE 48 HORAS

Sin embargo, con las nuevas restricciones no pueden viajar por Bangkok, y Emiratos Árabes Unidos, que también es un 'hub' importante para conexiones en Europa y Asia, ha anunciado este lunes que suspenderá todas las entradas y salidas en un plazo de 48 horas.

Esther y Abel están, de momento, alojados en Melbourne. La Embajada española en Canberra informó este lunes por la mañana en su cuenta de Twitter de las compañías que mantienen vuelos operativos internacionales, entre ellas Qatar Airways vía Doha y Etihad vía Abu Dabi. No obstante, la Embajada también cita a la australiana Quantas para llegar hasta Tokio, pero a estos españoles les han asegurado en el aeropuerto que Quantas no opera ya vuelos internacionales.