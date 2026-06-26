Exjefe de la UCO ratifica que le hablaron de "ponerse de perfil" en investigaciones como la del hermano de Sánchez

El juez Santiago Pedraz a su llegada a la Audiencia Nacional, a 26 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Rafael Yuste, que fue jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha afirmado ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez' que le hablaron de "ponerse de perfil" en investigaciones como la del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, tras la declaración como testigos ante el juez Santiago Pedraz de Yuste, del también exjefe de la UCO Alfonso López Malo, del jefe del Estado Mayor de la Benemérita y de Antonio Cortés, general responsable de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad.

Esas mismas fuentes han indicado que los agentes han ratificado los informes de la UCO, aunque con algunos matices, como que Yuste ha precisado que no sintió la indicación de "ponerse de perfil" como una forma de presión.

Según el sumario de la causa, Yuste, que fue jefe de la UCO entre 2023 y 2025, habló ante agentes de esta misma unidad de supuestas presiones por parte del que fuera director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, para "ponerse de perfil" en la investigación que afectaba al hermano de Pedro Sánchez, para que fuese la autoridad judicial quien "tomase la iniciativa".

En un atestado al que tuvo acceso esta agencia de noticias, el actualmente general responsable de la Jefatura de Servicios Técnicos, dependiente del Mando de Apoyo de la Guardia Civil, aludió ante los agentes de la UCO a una reunión que se celebró el 12 de julio de 2024.

El que fuera coronel jefe de la UCO relató el pasado 27 de mayo que el entonces director general de la Guardia Civil, y antecesor de la actual directora, Mercedes González, afirmó que el oficio de solicitud efectuado por la UCO en la investigación del hermano de Sánchez era "totalmente prospectivo y malintencionado".

Ahí, según la UCO, Marcos apuntó que la "credibilidad estaba por los suelos" y solicitó que el siguiente viernes (19 de julio) tenían que efectuar un informe con todo "analizado y que no haya nada".

Los investigadores mencionan una segunda reunión, el 16 de julio de 2024, en la que el DAO se trasladó a dependencias de la UCO para interesarse por la investigación del hermano de Sánchez en un juzgado de Badajoz, cuyo juicio quedó visto para sentencia hace unas semanas.

Esta semana, el secretario del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil testificó ante el juez Pedraz que esos dos exjefes de la UCO negaron en un primer momento haber recibido presiones de la cúpula en investigaciones que afectan al Gobierno, si bien posteriormente, al ser interrogados por agentes de la propia unidad operativa, admitieron que sí se habían sentido presionados.