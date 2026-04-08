Expresidente de Renfe admite que Koldo le pasó el CV de Montes pero descarta trato de favor para que entrara en Logirail

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
El expresidente de Renfe Isaías Táboas ha reconocido este miércoles en el Tribunal Supremo que el exasesor ministerial Koldo García le envió el currículum de Claudia Montes, mujer que ha declarado que fue amiga de José Luis Ábalos y que fue contratada en Logirail, filial de la compañía ferroviaria. Según ha explicado, se limitó a remitirlo a Recursos Humanos y no se implicó más.
Táboas ha indicado, en calidad de testigo en el juicio contra el exministro, el exasesor y el empresario Víctor de Aldama, que tras recibir de Koldo el currículum de Montes, siguió "el proceso normal" que estaba acostumbrado a hacer.
"Si recibía uno, lo enviaba a Recursos Humanos de Renfe para que valorasen si nos podía ser útil. Y en este caso, debí hacer lo mismo. Simplemente, el trámite habitual de enviar a Recursos Humanos, para ver si podía ser útil para la empresa", ha señalado.
Preguntado por el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, sobre si hizo alguna actuación especial con ese currículum, Táboas ha dicho que no recuerda haber hecho "ninguna" y después ha asegurado que "nunca" tuvo contacto con ella.
El expresidente de Renfe ha negado tener relación especial con Koldo, que era consejero de esa compañía pública y que no lo veía en los consejos porque el entonces asesor de Ábalos "normalmente se conectaba telemáticamente".
"De verlo, cuando yo iba al Ministerio de Transportes, porque estaba allí, saludarnos y en algún desplazamiento, pues de alguna inauguración o algo así, porque estaba por ahí, pero no teníamos un contacto estrecho", ha agregado.
Táboas ha reconocido también que, en febrero de 2020, Koldo se puso en contacto con él porque Montes tenía un problema laboral en Logirail.
"Me dijo que había un lío, un conflicto con una persona, y que me interesase. Me interesé. Pregunté, supongo que a través de Recursos Humanos de Renfe, para averiguar qué pasaba y lo que me dijeron fue que el problema se había solucionado. Y así se lo comuniqué", ha afirmado.
Y ha afirmado que Logirail no era una de las empresas que le ocupara: "Hacía unos trabajos muy determinados en aquel momento, para maniobras, para mercancías, y no era un tema que a mí me interesase mucho".