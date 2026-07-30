Exteriores desvincula la crisis de Ceuta del viaje de Sánchez a Argelia: "La relación con Marruecos es excelente"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro argelino, Sifi Ghrieb, en Argel, Argelia, a 20 de julio de 2026. Con esta visita oficial a Argelia, Pedro Sánchez tiene como principal objetivo aumentar el suministro de gas argelino y busc - Pool Moncloa/Fernando Calvo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha desvinculado la crisis migratoria en Ceuta, tras la entrada de miles de personas en las últimas horas desde Marruecos, del viaje del presidente Pedro Sánchez a Argelia el pasado 20 de julio y ha defendido que la relación con Marruecos es "excelente".

"La relación con Marruecos es excelente y en nada se ve afectada por las buenas relaciones con Argelia", han indicado a Europa Press fuentes del departamento liderado por José Manuel Albares, que también han señalado que la coordinación en migración, así como con "otros temas" es "muy intensa".

FUERZAS MARROQUÍES ESTÁN DETENIENDO LA LLEGADA A NUMEROSAS PERSONAS

Por su parte, fuentes del Ministerio del Interior también han señalado que Marruecos está "cooperando de manera leal" y "permanente" con España, de manera estrecha, "para afrontar está situación".

Asimismo, han indicado que la intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes "está deteniendo la llegada de numerosas personas que intentan acceder a Ceuta desde territorio marroquí".