Fallece Julián García Vargas, que fue ministro de Defensa y Sanidad con Felipe González

Archivo - El presidente de la fundación FEINDEF, Julián García Vargas, interviene durante la inauguración de la III Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España en Ifema Madrid, a 17 de mayo de 2023, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El economista e inspector de Hacienda Julián García Vargas, que fue ministro de Sanidad y de Defensa con los gobiernos de Felipe González, ha fallecido a los 81 años de edad. Antes de incorporarse al Gobierno, fue presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

García Vargas, que ingresó en el PSOE en 1976, ocupó la cartera de Sanidad entre julio de 1986 y marzo de 1991, tomando el relevo del socialista Ernest Lluch. Al frente de este Ministerio desarrolló la Ley General de Sanidad impulsada por su antecesor y aplicó la Ley del Aborto.

Después, estuvo al frente del Ministerio de Defensa (1991-1995) y durante su mandado llevó a cabo un reforma para la reducción del servicio militar a nueve meses, cuando ya se abría el debate sobre la eliminación de la mili. Sería en 2001 cuando un Gobierno del PP puso fin al servicio militar obligatorio.

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN FEINDEF

Entre sus responsabilidades figura también la de presidir el Instituto de Crédito Oficial entre 1982 y 1985. Además, en 2020 fue nombrado presidente de la fundación FEINDEF con el objetivo de impulsar la industria de defensa española y favorecer su internacionalización, según informó entonces este órgano.

Entonces el propio García Vargas trasladó su compromiso de hacer de la Fundación FEINDEF un "verdadero instrumento" que permita a la industria española, y en espacial la de Defensa, ocupar el lugar destacado que le corresponde en España y proyectar una imagen exterior de modernidad e innovación acorde a la realidad.

La fundación FEINDEF ha recordado este martes "su compromiso con la defensa de España, su apoyo a la industria del sector y su generosa dedicación a esta fundación". "Su fallecimiento supone una gran pérdida para todos nosotros", según ha asegurado en un comunicado.