La Familia Real viaja este sábado a Nueva York para asistir a la final de Mundial de fútbol entre España y Argentina

(I-D) La Princesa Leonor; el Rey Felipe VI, la Reina Letizia; y la Infanta Sofia; visualizan el partido de semifinales del Mundial de fútbol entre España y Francia, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). - Casa de S.M. el Rey

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Familia Real viajará a Nueva York (EEUU) este sábado para asistir a la final de Mundial de fútbol que enfrentará a España y Argentina a las 21.00 horas del domingo (hora local), según ha confirmado la Casa Real. Será la primera vez que acudan oficialmente juntos a un partido de la Selección masculina después de que el rey y la reina acudieran a la final del Mundial de 2010 pero como Príncipes de Asturias.

Hasta la fecha, Felipe VI ha asistido a nueve encuentros del conjunto nacional masculino desde que comenzó su reinado, y a ocho de ellos acudió en solitario:

España contra la Republica Checa --13 de junio de 2016 en Toulouse (Francia)--; España contra Rusia --1 de julio de 2018 en Moscú (Rusia); España contra Portugal --4 de junio de 2021 en Madrid--; España contra Suecia --14 de junio de 2021 en Sevilla; España contra Costa Rica --23 de noviembre de 2022 en Doha--; España contra Italia --20 de junio de 2024 en Gelsenkirchen-(Alemania)--; España contra Alemania --2 de diciembre de 2025 en Madrid--; y Uruguay contra España --26 de junio de 2026 --en Guadalajara (México)--.

El 14 de julio de 2024, el rey acudió a la final de la Eurocopa en Berlín (Alemania) que se disputó contra Inglaterra acompañado de la infanta Sofía. En total, el monarca se ha desplazado en seis ocasiones fuera de España para ver jugar a la Selección Española.

Por otra parte, la reina Letizia y la infanta Sofía acudieron a Sydney el 20 de agosto de 2023 para acompañar a la Selección femenina en la final del Mundial que ganaron a Inglaterra. También acudieron a los partidos Dinamarca-España en julio de 2022 e Inglaterra-España en julio de 2025.