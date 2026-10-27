Feijóo acusa a Sánchez de generar "tensión" porque sabe que "pierde" y promete ser "implacable con los violentos"

Presentación de las candidaturas del PP al Congreso en Madrid junto al líder de PP, Alberto Núñez Feijóo - ALEJANDRO MARTINEZ VELEZ

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de generar "tensión" porque sabe que va a perder las elecciones generales y ha prometido ser "implacable con los violentos" tras los disturbios de los últimos días en Barcelona, A Coruña y Bilbao.

"Saben que están perdiendo y cuanto más pierden más tensión crean. Eso es lo que está ocurriendo", ha sentenciado Feijóo en un acto del PP en el 'Espacio Jorge Juan' para presentar la candidatura de Madrid para las generales, en el que también han intervenido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la diputada y número dos al Congreso en esa lista, Cayetana Álvarez de Toledo.

En su discurso, Feijóo ha señalado que la paz social es un "tesoro democrático" que hay que preservar porque costó mucho construirla "y hoy hay quien juega con ella". Por eso, ha garantizado que será "implacable con los violentos, con los que queman, con los que saquean y con los que impiden la libertad de los demás". "La ley se cumplirá siempre. Y cuando digo siempre, es siempre. Y digo para todos, empezando por el Gobierno", ha garantizado.

Esta mañana, en una entrevista en Onda Cero, el presidente del PP ha ido más allá y ha prometido recuperar si llega al Palacio de la Moncloa "el agravante de penas cuando se producen disturbios y actos vandálicos con la cara tapada".

"QUIÉN GOBIERNA TIENE QUE APAGAR FUEGOS, NO ECHAR GASOLINA"

El jefe de la oposición ha afirmado que "quien gobierna tiene que apagar fuegos" y "no echar gasolina". A su entender, lo que ha sucedido en A Coruña, Barcelona o Bilbao no es normal y no lo van a aceptar.

A su entender, han visto a los socios de PSOE "justificar y alentar la violencia en la calle". "Están amenazando a los españoles. Y quien amenaza porque va a perder solo merece una cosa. Perder para que ganemos todos", ha manifestado.

En este punto, ha garantizado que España "no se va a dejar intimidar" y el 29 de noviembre votarán en defensa de su libertad. "Y a partir del día 30 habrá orden", ha prometido, para añadir que "no hay libertad sin seguridad y no hay seguridad sin orden".

Feijóo ha recalcado que el PP es el partido "que más veces ha salido a la calle" --con más de media docena de protestas contra la amnistía-- porque "la libertad de expresión es sagrada". "Pero millones de personas han salido sin una piedra. Simplemente con una exigencia y una esperanza. Esa es la calle de la mayoría", ha proclamado, para subrayar que, por el contrario, ellos se dedican a "generar tensión".

"Izquierda contra derecha. Jóvenes contra mayores. Saben que están perdiendo. Y cuanto más pierden, más tensión general crean. Eso es lo que está ocurriendo. Mirad la calle", ha advertido el presidente del PP.

MÁS MEDIOS PARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

Feijóo ha prometido proteger a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a las Policías Municipales a los que el Gobierno de Sánchez "ha dejado solos demasiadas veces". "Un agente no puede salir a la calle con menos medios que el delincuente que le persigue", ha indicado.

Por eso, ha señalado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tendrán "respaldo político, respaldo económico y respaldo material" para "ejercer una profesión de riesgo" porque cada vez que proteger a un agente están "protegiendo a los españoles".

A su entender, la convivencia es "reglas claras y cero tolerancia con quien rompe la paz de los demás". "Lo que no pueden ganar lo quieren romper: la calle, las urnas y la convivencia. Es un Gobierno a la desesperada por hacer cualquier cosa para seguir un día más", ha señalado.