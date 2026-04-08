Feijóo acusa a Sánchez de "proteger" a corruptos mientras "cruje" a impuestos: "Tú pagas y ellos se lo llevan"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto ‘Pagas más, recibes menos; contra el infierno fiscal del Gobierno de Sánchez’ en el Espacio Jorge Juan, a 8 de abril de 2026, en Madrid (España).

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto ‘Pagas más, recibes menos; contra el infierno fiscal del Gobierno de Sánchez’ en el Espacio Jorge Juan, a 8 de abril de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "crujir" a impuestos a los españoles pero "proteger" al que "roba", aludiendo a los casos de corrupción que afectan al Gobierno. Dicho esto, se ha mostrado convencido de que los ciudadanos van a "castigar" al presidente en las urnas "por su inflación y por su corrupción".

"Tú pagas y ellos se lo llevan", ha proclamado Feijóo en el acto 'Pagas más, recibes menos' organizado por el PP en Madrid, en el que ha denunciado el "infierno fiscal" al que, a su juicio, somete a los españoles. Le han acompañado el vicesecretario de Hacienda del partido, Juan Bravo, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, y la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra.

En su intervención, Feijóo ha denunciado que el Ejecutivo de Sánchez ha acometido más de cien subidas de impuestos. "Cruje al que madruga, cruje al que ahorra, cruje al que monta un negocio, cruje al que apoya a sus seres queridos, cruje al que declara hasta el último euro. Pero a los que roban no, a esos nos los cruje, a esos les protege", ha aseverado.

El presidente del PP ha afirmado que, mientras "cunde la sensación general de empobrecimiento", en la televisión los ciudadanos ven "día a día" que el de Sánchez es "el Gobierno de la inflación y de la corrupción". "Tú pagas y ellos se lo llevan. Y esa es la conclusión y, lamentablemente, no es una sensación falaz", ha enfatizado.

ACUSA A SÁNCHEZ DE USAR LOS IMPUESTOS PARA "TAPAR SU DEBILIDAD"

A su entender, el objetivo de Sánchez no es que "los españoles lleguen a fin de mes" sino que él "llegue al final de la legislatura". "Y por eso los impuestos no se usan para mejorar el país sino para tapar la debilidad política, para pagar favores y para convertirlo en mordidas", ha afirmado.

Feijóo ha preguntado que si la gente trabajadora paga más, pero vive "peor", de qué "presume" el Gobierno. "Presumir cuando tanta gente las pasa canutas, pese a contribuir más que nunca, es la medida de la distancia entre el Gobierno y la calle", ha advertido.

Además, ha señalado que la España real "pide algo más que un Gobierno jaleándoles en camiseta", después de que este lunes Pedro Sánchez presumiera en redes sociales de que España alcanzó por primera vez los 22 millones de ocupados en marzo, portando la camiseta de la Selección con el 22 a la espalda.

Ante la "voracidad fiscal" de Sánchez y coincidiendo con que hoy se inicia la campaña de la renta 2026, Feijóo ha indicado que en lo que de él dependa "no se volverán a pagar tantos impuestos". "Yo me comprometo a lo difícil: a devolver el esfuerzo a la gente, a que trabajar valga la pena, a cambiar al Gobierno de la inflación y la corrupción que sablea a los ciudadanos por otro que les alivie con un modelo fiscal alternativo", ha prometido.

BAJAR IMPUESTOS Y MEJORAR SERVICIOS "SI NADIE DEL GOBIERNO ROBA"

Como ejemplo de que se puede hacer, el líder del PP ha asegurado que en su más de 13 años al frente de la Xunta de Galicia bajó impuestos, cuadró las cuentas y mejoró servicios públicos. "Se puede hacer, si se elimina lo superfluo, si se orienta bien el gasto y si nadie del Gobierno roba", ha resaltado.

Según Feijóo, la "decadencia en España ha ido creciendo al mismo ritmo que los impuestos" y es "el mundo al revés". "Mientras el Gobierno tenga récord en asesores y altos cargos, mientras se gaste más que nunca en publicidad y propaganda, mientras se abran las puertas a millones de personas que no vienen a contribuir, mientras se riegue de privilegios al independentismo, mientras la corrupción, los enchufes y las mordidas campen a sus anchas por el Gobierno, hay margen para bajar impuestos", ha indicado.

El líder del PP ha subrayado que España tiene la mayor tasa de pobreza infantil de la UE y que el doble de ciudadanos se percibe hoy de clase baja respecto a 2019 (17,5% frente al 8,5%). "Cuanto más prolongue este castigo a los españoles, mayor será el suyo también. Los españoles castigaremos a este Gobierno por su inflación y por su corrupción", ha pronosticado.

PRIMERA DECISIÓN DE SÁNCHEZ: "CAMBIAR EL COLCHÓN" DE MONCLOA

Para evidenciar que Sánchez solo piensa en él mismo, ha asegurado que la primera decisión que tomó al llegar al Palacio de la Moncloa fue "cambiar el colchón". En su opinión, pone "siempre su confort por delante del bien común".

Feijóo ha arrancado el acto dando un "abrazo muy especial" a una víctima del accidente de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero que, según ha dicho, acaba de "aprobar la oposición de inspectores de Hacienda". "Hemos querido que esté aquí para que conozca y que contextualice mejor su trabajo", ha dicho, para recordar que estuvo ingresada en el hospital, "lo pasó mal" y aún "se le nota en la cara".