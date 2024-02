Feijóo afea a Sánchez que nombre a su exvicepresidenta Carmen Calvo para el Consejo de Estado: "Por supuesto, del PSOE"

Tras las críticas de Sumar, se pregunta "cómo es posible que la mitad del Gobierno esté en contra" de un nombramiento del propio Ejecutivo



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que haya nombrado como presidenta del Consejo de Estado a Carmen Calvo, que fue su vicepresidenta en el Gobierno hace unos años. Además, ha puesto esta designación como ejemplo de la "división" permanente que hay en el seno del Ejecutivo, después de que Sumar haya montado otra "matraca" por la oposición de Calvo a la Ley Trans.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el nombramiento de Carmen Calvo como nueva presidenta del Consejo de Estado, después de que el Tribunal Supremo anulase el anterior nombramiento para este cargo al apreciar que la exministra socialista Magdalena Valerio no cumplía las condiciones. Calvo, hasta ahora diputada del PSOE, fue hace unos años vicepresidenta del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE.

Feijóo se ha hecho eco de las críticas de Sumar y Podemos al nombramiento de Calvo y ha afirmado que "no hay ningún país que tenga crédito internacional" cuando tiene "un presidente débil y un Gobierno absolutamente dividido".

"DÍAZ CADA 24 HORAS LE MONTA UN LÍO A SÁNCHEZ"

"Hoy volvieron a montar una matraca entre la señora Yolanda Díaz y el señor Sánchez. La señora Yolanda Díaz cada 24 horas le monta un lío a Sánchez", ha exclamado el líder del PP en un mitin en Padrón (A Coruña).

Tras criticar que Sánchez haya nombrado al frente del Consejo de Estado a una persona que fue su vicepresidenta hasta hace unos años y "por supuesto del PSOE", Feijóo ha destacado que "la gente de Sumar y la gente de Podemos" le ha montado ahora "una bronca" recordando que Calvo "está en contra de la Ley Trans".

"¿Pero no es un nombramiento del Gobierno? ¿Cómo es posible que la mitad del Gobierno esté en contra de lo que nombra la otra parte del Gobierno? Y esto todos los días", ha exclamado el jefe de la oposición.

"UN GOBIERNO CHANTAJEADO" MIRANDO "A LO QUE DICE JUNTS

Feijóo ha criticado que España tenga un Gobierno "chantajeado todos los días" por sus socios y luego diga que "eso es un Gobierno progresista". "Todos mirando a lo que dice Junts", ha exclamado, para subrayar que la formación de Carles Puigdemont es la que decide si algo se aprueba o no en el Parlamento.

Tras asegurar que Galicia necesita "estabilidad" y "credibilidad" como la que puede ofrecer Alfonso Rueda y no "incertidumbre", ha señalado que los partidos que "cambian de opinión constantemente mienten" y "la mentira es lo contrario de la política con mayúsculas".

Feijóo ha alertado de la inexperiencia del "multipartito" que lidera el BNG y ha dicho que uno no entra en un "quirófano" sabiendo que el médico es la primera vez que lo hace. "Si quieren operar, que no operen en Galicia. Que cojan unos muñecos, que vayan a clase de medicina, que estudien un poco, y después que vayan operando, pero no a un país", ha resaltado.

PRONOSTICA QUE EL PSdeG TENDRÁ "EL PEOR RESULTADO DE SU HISTORIA"

En este mitin en Padrón, tras una intensa jornada de actos que le han llevado también a los municipios coruñeses de Oroso y Noia, Feijóo ha pronosticado que el PSOE va a obtener "el peor resultado de su historia" en las elecciones de este domingo y ha añadido que él no tiene "interés en que empiece a ser un partido marginal". "Sólo nos queda rezar un responso por él", ha exclamado.

Feijóo ha afirmado que el domingo "no es una cuestión de si gobierna el PSOE o el PP" sino de si gobierna "un partido nacionalista" como el BNG o el PP. "Y ahí Galicia debe de reflexionarlo y de pensarlo bien. Yo creo que merece la pena", ha enfatizado.

A renglón seguido, el presidente del PP ha acusado al Partido Socialista de "trabajar" para dar la presidencia de la Xunta al BNG y le ha acusado de traicionar" a sus votantes. "Un voto al PSOE es un voto para el BNG", ha avisado.

Feijóo se ha mostrado optimista ante los comicios del domingo al asegurar que el PP está "muy movilizando e ilusionado" y están "reventando los actos". Dicho esto, ha pedido el voto para Alfonso Rueda para que Galicia sigue siendo u lugar "auténtico" y "cordial" en el que no dividen entre "buenos y malos".