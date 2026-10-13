Feijóo critica que Sánchez no esté con los Reyes en Ceuta: "Yo sí les habría acompañado en esta visita histórica"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante la Junta Directiva Nacional del PP, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no haya viajado este martes a Ceuta para estar con Felipe VI y la reina Letizia en su "visita histórica" a la ciudad autónoma.

"Yo sí habría acompañado a los Reyes en esta visita histórica", ha asegurado Feijóo en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', que ha recogido Europa Press. El líder de los 'populares' ha viajado en cinco ocasiones a Ceuta desde la entrada masiva de inmigrantes los días 30 y 31 de julio, la última vez hace una semana.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que fue designado mando único tras el salto masivo en Ceuta, es el encargado de acompañar a los Reyes Felipe VI y Letizia en su visita a Ceuta y Melilla este 13 y 14 de octubre.

El presidente del PP ha puesto en valor este viaje de los Reyes y el mensaje de esperanza que trasladan a los ceutíes. "La esperanza que transmiten hoy en Ceuta y allá donde van es la que necesita España para reconstruir su futuro", ha añadido.

Feijóo llevaba semanas defendiendo ese viaje de los Reyes a Ceuta y reclamando al Gobierno que lo permitiera. "Estoy convencido de que el Rey quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el Gobierno de España autorice ese desplazamiento", aseguró el pasado mes de agosto en una entrevista concedida a Europa Press.

VIVAS: "LA VISITA DE LOS REYES TRAE ESPERANZA"

En parecidos términos se ha expresado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien ha agradecido a los Reyes su visita a la ciudad autónoma remarcando que llevará a los ceutíes "esperanza" cuando más la necesitan. En este sentido, ha recordado que desde hace dos meses los vecinos se sienten "en un túnel sin salida".

"La visita de los Reyes trae esperanza a un lugar que necesita mucho de la esperanza. Por tanto, nuestro agradecimiento a los Reyes, junto con nuestro cariño", ha asegurado Vivas en una entrevista en 'Herrera en COPE', recogida por Europa Press.

Vivas ha recordado que todavía hay en la ciudad cerca de 15.000 personas de las más de 80.000 que entraron los pasados 30 y 31 de julio procedentes de Marruecos. Una cifra que Vivas ha reiterado que supone el 20 por ciento de toda la población ceutí.

PRIMERA VISITA DE FELIPE VI A CEUTA

Se trata de la primera visita de los Reyes a Ceuta desde la llegada al trono de Felipe VI y pasarán la noche en la ciudad al finalizar su agenda oficial. Con este viaje quieren mostrar su solidaridad y respaldo a los ceutíes dos meses y medio después de la entrada masiva de más de 80.000 migrantes desde Marruecos, en un momento en que aún sigue sin haberse normalizado del todo la situación.

El monarca siguió desde el primer momento con "preocupación e indignación los graves acontecimientos" y se puso en contacto con Vivas en las primeras horas. Además, recibió al presidente ceutí en Marivent el 6 de agosto. Precisamente, ya entonces Vivas dijo que el monarca quería viajar a Ceuta.

El Rey también ha aprovechado todas las ocasiones que ha tenido en estas semanas desde que retomó su agenda pública para llamar la atención sobre lo ocurrido en Ceuta, defendiendo que como frontera de la UE que es la ciudad autónoma es merecedora de la solidaridad europea.