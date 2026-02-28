Feijóo dice que "ningún demócrata puede ser condescendiente" con Irán y pide "contención y negociación"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este sábado tras el ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán que "ningún demócrata puede ser condescendiente" con el régimen de los ayatolás, al tiempo que ha subrayado que "Occidente debe estar unido" y ha pedido "contención, evitar una escalada y volver a la negociación".

Así se ha pronunciado Feijóo a través de un mensaje en su cuenta de X recogido por Europa Press. El líder del PP ha protagonizado este sábado un mitin en Ávila junto con el presidente de la Junta de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, pero no se ha referido a la situación desatada en Oriente Próximo tras los bombardeos que Estados Unidos e Israel han empezado a lanzar a primera hora.

Después, ya en redes sociales el líder 'popular' ha recordado que "el régimen iraní masacra a sus propios ciudadanos, persigue la bomba nuclear, financia el terror y desestabiliza la región". A su juicio, "ningún demócrata puede ser condescendiente con ello porque la libertad se defiende en todo el mundo".

En este contexto, ha recalcado que "Occidente debe estar unido" y ha reclamado "contención, evitar una escalada y volver a la negociación".

Además, ha hecho hincapié en que "en estos momentos, la seguridad de los ciudadanos españoles es una prioridad irrenunciable" y ha pedido al Gobierno que "active de forma inmediata un plan de protección y evacuación".