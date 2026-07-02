Feijóo dice que está ultimado el pacto con Vox en Andalucía y solo falta concretar "responsabilidades" en el Gobierno

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en el encuentro 'De la autonomía estratégica abierta a la independencia de la Unión Europea', en el marco de los cursos de la UIMP, en el Palacio de la Magdalena, a 2 de julio de 2026, en Santander, C - Juanma Serrano - Europa Press

Pide un acuerdo "proporcional" porque el PP-A logró un "resultado histórico" y se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta

MADRID/SANTANDER, 2 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que está "ultimado" el pacto entre PP y Vox para investir a Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía y ha añadido que ahora "lo que hace falta es concretar qué responsabilidades va a tener el socio minoritario en un Gobierno de futuro".

Así se ha pronunciado Feijóo en su intervención en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, a pocas horas de que se produzca la segunda votación en el Parlamento andaluz para poder investir a Moreno presidente.

Al ser preguntado expresamente si ese acuerdo con Vox está cerrado como se dice en los mentideros periodísticos, Feijóo ha respondido: "Si los mentideros dicen una cosa, para que voy yo a desmentir lo que dicen los mentideros. Yo no lo sé. Sí sé que el acuerdo programático, el acuerdo de contenidos, el acuerdo de principios, sí está ultimado".

Dicho esto, ha señalado que ahora, como "pasa siempre en los gobiernos de coalición", "lo que hace falta es concretar qué responsabilidades va a tener el socio minoritario en un Gobierno de futuro". "Y creo que esto es exactamente lo que se está ventilando", ha manifestado.

CONVERSACIÓN CON MORENO

Feijóo ha desvelado que este miércoles mantuvo una conversación con el presidente de la Junta y comentaron que ya tienen "tres antecedentes" tras los pactos en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

"Por tanto el contenido de los acuerdos no tiene dificultad; ahora bien ya para concretar el ámbito de gobierno y la responsabilidad en ese gobierno futuro del socio minoritario obviamente tendrá que tendrá que cerrarse entre el presidente, que es el único responsable de cerrar este asunto, y el socio", ha indicado.

En este punto, Feijóo ha recordado que el PP "sacó 30 puntos de diferencia a Vox en las elecciones autonómicas de Andalucía" y "20 puntos de diferencia sobre el Partido Socialista". Y ha subrayado que en un Parlamento de 109 diputados, a su formación solo le faltaron dos escaños para la mayoría absoluta.

"NOS HEMOS QUEDADO A DOS ESCAÑOS DE LA MAYORÍA ABSOLUTA"

Feijóo ha subrayado que el resultado del PP andaluz en esos socios fue "excepcional" y ha añadido que esa diferencia entre ambos partidos es algo "insalvable" para que "el acuerdo sea proporcional y razonable".

"Es un resultado histórico, nos hemos quedado a dos diputados de la mayoría absoluta y creo que el acuerdo tiene que ser proporcional a la decisión de los andaluces en las urnas y tiene que ser proporcional a los resultados electorales y a la diferencia entre el Partido Popular y Vox", ha relatado.