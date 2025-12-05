Feijóo se lanza a por el voto femenino con 'caso Salazar': "Sánchez ha estado rodeado de machistas e indeseables"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, atiende a los medios tras la visita a la fábrica de Quesos del Casar, a 5 de diciembre de 2025, en Casar de Cáceres, Cáceres, Extremadura (España). La visita se produce el día que da comienzo la campaña electora - Carlos Criado - Europa Press

PINOFRANQUEADO (CÁCERES), 5 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que quiere una "presidenta mujer" en Extremadura que "respete a las mujeres" y ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de haber estado "rodeado de machistas e indeseables" desde el año 2018.

"Yo quiero una presidenta mujer que respete a las mujeres", ha proclamado Feijóo en este segundo día de la campaña extremeña durante una comida mitin celebrada en Pinofranqueado, en la comarca de Las Hurdes. Previamente ha visitado una fábrica de quesos en El Casar (Cáceres).

Ante las denuncias por presunto acoso sexual contra el exdirigente y exasesor de Moncloa Francisco Salazar, Feijóo ha afirmado que "no hay mayor hipocresía del sanchismo que el feminismo de pacotilla que predica".

Así, ha recordado que rebajaron la pena o dejaron en la calle "a más de 1.400 agresores, violadores y pederastas" con la llamada 'ley del 'solo sí es sí', al tiempo que ha aludido a los fallos en las pulseras antimaltrato.

"A ESTE SEÑOR NO LE CONSTA NADA"

Además, ha criticado que a Sánchez no le conste que las primaras del PSOE "se las financió su suegro con los prostíbulos", en alusión a su negocio de saunas, y que tampoco les "conste" que "las sobrinas" del exminitro José Luis Ábalos, ahora "un gran desconocido", las "pagaban todos" los españoles.

"Y ahora resulta que tampoco conoce a su asesor directo, al señor Salazar, que lleva seis años en la Moncloa acosando a mujeres que le han denunciado y el PSOE no ha hecho nada. A este señor no le consta nada", ha aseverado.

El presidente del PP ha afirmado que Pedro Sánchez "ha estado rodeado de machistas y de indeseables desde el año 2018". "Si no se entera de nada, es muy grave. Si se entera y lo ampara, es todavía peor. Pero si se entera, lo ampara y los vuelve a contratar, es un señor que no tiene vergüenza", ha exclamado.

"MOMENTO CRUCIAL PARA LA HISTORIA DE ESPAÑA"

Feijóo ha afirmado que están ante un "momento crucial" para la historia de España porque Extremadura "puede dar un mensaje de solidez, de valentía, de honestidad y de decencia" en las elecciones del próximo 21 de diciembre.

A su entender, el país vive "un momento de decadencia política" por el Gobierno de Sánchez y los extremeños pueden "derrotar" al presidente del Gobierno en las urnas y "mandar un mensaje a todos los españoles".

Así, ha recordado que el PP ganó en 2009 las elecciones gallegas y ahí "empezó el declive" del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. "Ahora le toca a los extremeños ganarle al sanchismo que empiece su declive y que abramos una nueva época en España. Y por eso me comprometo a volver a las Hurdes como presidente del Gobierno de España", ha garantizado.

CONTRA EL CIERRE DE LA CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

Feijóo ha señalado que el voto a María Guardiola el 21 de diciembre es "el único que frena a Sánchez" y "hace avanzar" a Extremadura. Además, ha indicado que lo único que ofrecen los socialistas en esta comunidad es un reflejo del presidente del Gobierno: "Un sanchismo duplicado. Pedro y David Sánchez Pérez-Castejón".

De hecho, el líder del PP ha asegurado que lo único que le preocupó a Sánchez en Extremadura fue "el enchufe de su hermano con el dinero de los extremeños". "Ya va siendo hora de que le preocupe Extremadura y el 21 de diciembre le va a preocupar", ha agregado.

Tras llamar a una movilización masiva porque votar es "es un acto de dignidad y de libertad", ha afirmado que que el resto de partidos que se presentan a las elecciones "solo ofrecen bloqueo", al tiempo que ha advertido de que cada voto que se quede en casa o se disperse "frena Extremadura".

Como ha venido repitiendo en sus últimas intervenciones, el líder del PP ha aludido a la central nuclear de Almaraz y ha dicho que no se va a cerrar porque España necesita energía nuclear. "Aquí no sobra energía, aquí lo que sobra es un Gobierno incompetente y un Partido Socialista de Extremadura absolutamente servil con los intereses de Sánchez", ha manifestado.

