Feijóo se reúne este jueves en Baleares con sindicatos policiales y guardias civiles para tratar la crisis migratoria

Archivo - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un pleno del Congreso de los Diputados, en el Palacio del Senado, a 10 de enero de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El problema de la inmigración ilegal será uno de los temas clave de la cumbre que Feijóo y sus barones tendrán en Murcia el fin de semana

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunirá este jueves en Formentera con sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil para "tratar la crisis migratoria", un encuentro en el que estará acompañado por la presidenta del Govern balear, Marga Prohens.

El problema migratorio ha ocupado el foco mediático en las últimas semanas y, de hecho, Prohens ha asegurado públicamente que en las islas están "desbordados" y que ya no hay "centros ni profesionales para atender" a los menores migrantes.

Hace unos días, Prohens señaló que al Gobierno de Pedro Sánchez "les da igual" la situación del sistema de protección de menores de Baleares, ya que, según dijo, mientras siguen llegando menores migrantes a las islas, solo se ha recibido la notificación de la propuesta de traslado de los dos primeros menores procedentes de Canarias del reparto "impuesto" por el Ejecutivo.

En este contexto, el presidente del Partido Popular se reunirá este jueves en Formentera con sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil para "tratar la crisis migratoria". Posteriormente, realizará una intervención ante los medios junto con la presidenta del Govern, según ha informado el partido en un comunicado.

EN MURCIA EL PP DESGRANARÁ LOS EJES DE SU PLAN MIGRATORIO

El problema de la inmigración ilegal será uno de los temas clave de la cumbre que Feijóo y sus 'barones' autonómicos tendrán en Murcia este fin de semana. De hecho, el PP tiene previsto desgranar los ejes del plan migratorio que prepara el partido.

En una entrevista concedida con Europa Press en agosto, Feijóo ya avanzó algunas propuestas de ese plan. Así, dijo que el PP apostará por la "tolerancia cero" con aquellos inmigrantes que cometan delitos y defendió reformar la legislación para acelerar la repatriación de los que delincan.

Además, el líder del PP anunció que si gobierna reformulará los requisitos de la reagrupación familiar para que no se usen de "forma torticera" por inmigrantes irregulares, al tiempo que eliminará la relación entre el empadronamiento y el acceso de los inmigrantes en situación irregular a prestaciones no contributivas.

Aparte de la "crisis migratoria", en la cumbre autonómica de Murcia se hablará también del problema de la vivienda, la defensa del campo, la financiación autonómica o los fallos en las pulseras antimaltrato.

"La defensa férrea de la igualdad de oportunidades es una bandera clara del PP que el Gobierno ya no puede agitar en ningún caso. Así que los gobiernos del Partido Popular se van a conjurar este fin de semana para proteger todo lo que el Gobierno desprotege", declaró el lunes la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra.