Feijóo ve al Gobierno en un "bloqueo absoluto" al estar sin PGE y con una "agenda judicial sin precedentes"

El secretario general del PP, Miguel Tellado; la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que el Gobierno de Pedro Sánchez está en un "bloqueo absoluto" porque no cuenta con Presupuestos Generales del Estado (PGE) y tiene una "agenda judicial sin precedentes", ante la posibilidad de que su exministro José Luis Ábalos ingrese en prisión.

"El Gobierno ha acreditado que no tiene mayoría en la Cámara, que está bloqueado, que no hay cuentas, que no hay leyes. Y además, la agenda judicial de esta mañana es una agenda judicial sin precedentes en la democracia española. Y casi llevamos 50 años de democracia española", ha exclamado Feijóo.

Así se ha pronunciado ante los periodistas antes de asistir al homenaje del Senado al expresidente de Aragón Javier Lambán, minutos después de que el Pleno del Congreso haya rechazado con los votos de PP, Vox, Junts y UPN los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones entre 2026 y 2028, que es el paso preliminar a la presentación de los PGE.

Según Feijóo, hoy han visto "otra vez el bloqueo absoluto del Gobierno". "Hay una precariedad para cualquier ley, para cualquier disposición y hoy hemos asistido otra vez a un bloqueo del presupuesto", ha resaltado.

Tras recordar que están "trabajando" con el Presupuesto que se aprobó en 2022, el presidente del PP ha insistido en que hoy se ha "acreditado" que el Ejecutivo de Sánchez "no tiene mayoría" en el Parlamento y está "bloqueado".

"ESPERAR A VER QUÉ DECIDE EL JUEZ" SOBRE ÁBALOS

Al ser preguntado cómo valora que la Fiscalía Anticorrupción pida prisión sin fianza para Ábalos, quien ha calificado esa petición de decisión "política", Feijóo ha indicado que el PP va a esperar a ver "qué es lo que decide el juez.

Eso sí, el líder del PP ha admitido que la Fiscalía Anticorrupción "ha hablado claro" y ha señalado que es "la que tiene más información junto con el instructor". Ahora, ha proseguido, "corresponde al instructor tomar una decisión".

"Vamos a ser serios y respetar a los jueces", ha manifestado, para insistir en que el PP hará una valoración una vez que tenga el auto judicial, dado que quieren disponer de "toda la información" antes de hacer valoraciones sobre este caso.

TELLADO: "ESTAMOS ATENTOS A VER QUÉ SE RESUELVE HOY EN EL TS"

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que su formación está "atenta" a ver qué se resuelve hoy en el Tribunal Supremo. "Creo que Sánchez hoy no ha podido dormir", ha dicho a los periodistas en los pasillos del Congreso.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado que Sánchez está "acorralado por la corrupción" y "sin apoyos para gobernar", después de que la Cámara Baja haya derribado la senda de déficit. A su juicio, "sólo le queda un camino: dejar que los españoles hablen" en las urnas.