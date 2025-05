Feijóo ve "inaudito" que Sánchez, que presume de Gobierno "feminista", califique a Pablo Iglesias de "maltratador"

Cree que "cualquier español" estará "muy decepcionado" al ver los "insultos" que escribía Sánchez en sus mensajes con Ábalos

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que es "inaudito" que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que presume de tener el Gobierno "más feminista de la historia", luego califique como "maltratador" a Pablo Iglesias, que fue su vicepresidente del Gobierno. A su entender, "cualquier español" estará "muy decepcionado" al ver los "insultos" del presidente del Gobierno en sus mensajes con el exministro José Luis Ábalos.

En su intervención en el foro 'Líderes en directo', organizado por Consejo General de Economistas de España en Madrid, Feijóo ha indicado que los mensajes --que está publicando 'El Mundo' desde el domingo-- permiten conocer el "talante" del presidente del Gobierno.

A su entender, "esos Whatsapps" son "muy clarificadores" y "lógicamente cualquier español, incluidos los de su Gobierno y los de su partido", estarán "francamente decepcionados". "Yo creo que España no merece un presidente de Gobierno que esté temeroso de las terminales de los móviles de la trama", ha enfatizado.

ESOS MENSAJES Y LOS MÓVILES, "SU PRINCIPAL TEMOR"

Sin embargo, el jefe de la oposición ha recalcado que "hoy" el "principal temor" del presidente del Gobierno "son esos Whatsapps y esos móviles de las personas imputadas por el Tribunal Supremo u otros juzgados".

El presidente del Partido Popular ha puesto el foco en los mensajes que se han publicado este miércoles sobre Pablo Iglesias, quien en la pasada legislatura fue vicepresidente del Gobierno con Sánchez.

"Decir que este Gobierno es el más feminista de la historia y que a la vez nombra de vicepresidente primero a lo que el presidente del Gobierno considera un maltratador es algo inaudito", ha dicho, subrayando que esos mensajes recogen una "serie de insultos" --"torpe", "maltratador" y que practica el "cuñadismo", según publica El Mundo--.

Feijóo ha aludido además a los "insultos" de Sánchez a los secretarios generales del PSOE en las comunidades autónomas. "Yo le diría una cosa. Si el Partido Socialista se pareciese más a Lambán --exlíder de los socialistas en Aragón-- y menos a los que le insultan, le irían mucho mejor al PSOE y a España", ha enfatizado.

El presidente del PP ha afirmado que España no está "condenada" a estar pendiente de los whatsapps que se publican cada día". "Y España no está condenada a conocer realmente al presidente del Gobierno a través de los whatsapps que escribía el presidente del Gobierno a sus colaboradores", ha aseverado, para añadir que el país no está "condenado" a que "las únicas noticias que se reciben del Gobierno sean un escándalo".

"TIENE MÁS ALLEGADOS IMPUTADOS QUE PRESUPUESTOS"

El líder del PP también se ha referido a los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y ha criticado una vez más que en esta legislatura Sánchez no haya presentado un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Hablando de Presupuestos y de entorno familiar, lamentablemente podemos concluir que el presidente del Gobierno tiene más allegados imputados que presupuestos aprobados en los últimos siete años", ha finalizado.