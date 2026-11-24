El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, clausura un acto electoral del PP, a 24 de noviembre de 2026, en Alicante, Comunidad Valenciana (España). - Roberto Plaza - Europa Press

En Alicante, pregunta quién dio la orden de eliminar a la jueza de Badajoz: "Mientras Sánchez baila, el clan de los Rochos ha cantado"

ALICANTE/MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, considera que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, está "tan desesperado" que ha convertido "la campaña del amor y los bailecitos" en la campaña de "intentar meter miedo a todo el mundo con que viene el Partido Popular".

"El miedo es el arma poderosa de los que mienten. Sólo recurre al miedo quien teme que cuando pierda el poder se levante la alfombra y se sepa todo lo que había escondido", ha declarado Feijóo en un mitin en Alicante, en el que también ha intervenido el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, entre otros.

Según Feijóo, Sánchez y el PSOE son "los atemorizados y se les nota" porque "saben que hay una inmensa mayoría de españoles que no tienen miedo" y quieren "un cambio" en las elecciones generales del 29 de noviembre.

También ha recriminado a Sánchez que haya pasado de la "campaña del amor" a la "campaña de la bronca" tras "las amenazas" al candidato del PP en Guipúzcoa Jon Echeverría o las declaraciones de la ministra Diana Morant asegurando que el jefe del Ejecutivo tenia que haber dado unas "bofetadas" a Sánchez en el debate televisivo de la pasada semana.

"Señora ministra de Universidades, ¿eso es lo que tiene que enseñarle usted a los universitarios de nuestro país? ¿Que le peguen unas bofetadas al jefe de la oposición?", ha preguntado el candidato 'popular'.

Según Feijóo, con los "bailecitos" busca "ocultar la campaña del desprecio" al que no le vota. "Ya está bien de señalar a todo el mundo desde el poder. Vamos a votar el domingo para mandar a los del miedo, a los de las bofetadas, a los de las pedradas y a los de los insultos a su casa. Los vamos a mandar a su casa con las papeletas de la democracia", ha proclamado, mientras el auditorio gritaba '¡Sí, sí, sí, el cambio ya está aquí!'.

PIDE A LA GENTE "NO OLVIDAR" LO OCURRIDO ESTA LEGISLATURA

Feijóo ha afirmado que "mientras Sánchez baila, el clan de los Rochos ha cantado", después de la Cintia Rocho haya confirmado en la Audiencia Nacional que el exjuez Luis Sáenz de Tejada --investigado en el 'caso Leire Díez'-- le habló de "eliminar" a la jueza de Badajoz Beatriz Biedma, que investigó al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

"La líder del clan ha confirmado en la Audiencia Nacional que las cloacas le contactaron para eliminar a la juez", ha señalado, para preguntar a Sánchez quién del PSOE o del Gobierno dio la orden de "usar el crimen organizado para eliminar a una jueza". "¿Cómo van a querer que nos olvidemos de esto? No nos vamos a olvidar", ha garantizado.

En este punto, el candidato del PP ha pedido a los ciudadanos que acudan el domingo a votar sin olvidar todo lo que ha ocurrido en esta legislatura para que no vuelva a pasar nunca más: "No vamos a olvidarlo, vamos a cambiarlo", ha recalcado.

Feijóo ha señalado que "la estrategia del sanchismo" consiste en que "te olvides" de lo que ha ocurrido estos años. "Que te olvides de Urda, que te olvides de Adamuz, de la invasión de Ceuta, del descontrol migratorio, del apagón, de la huelga de médicos más larga de la democracia, de las 100 subidas de impuestos, de que el sueldo no te llega y que la casa no te la puedes pagar", ha enfatizado.

Es más, ha dicho que Sánchez y el PSOE también quieren que los ciudadanos se "olviden" de que son el partido que "tienen más imputados que diputados, con 131 imputados de momento". "Y, por supuesto, quieren que te olvides de Zapatero el joyero", ha enfatizado, provocando las risas del auditorio.

"QUE UN DÍA DE RELAJACIÓN NO CONDENE A CUATRO AÑOS DE LAMENTO"

En su discurso, Feijóo ha apelado a la movilización "hasta el último momento", "barrio a barrio, pueblo a pueblo, calle a calle". Se trata, ha proseguido, de explicar a la gente que van a "derribar el muro" que Sánchez ha levantado para "dividir" a los ciudadanos.

"Os digo una cosa, que un día de relajación no nos condene a cuatro años de lamento, así que tengámoslo claro", ha dicho, para pedir a los cargos y afiliados del PP que no descanse nadie y se vuelquen hasta el domingo en pedir el voto para el cambio en España.

Feijóo ha asegurado que Sánchez y el PSOE "tienen mucho miedo a perder el poder" y el PP tiene "ganas de que gane España". Por eso, ha afirmado que "la papeleta de las ganas es la del Partido Popular".

"Una papeleta que no sólo tiene escrito nombres, sino también compromisos claros y reales. Venimos a cambiar España de la mano de los españoles y a convertir el miedo en ilusión y en esperanza", ha concluido Feijóo.