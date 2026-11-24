El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin en Alicante, a 24 de noviembre de 2026. - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

Promete ampliar la prisión permanente revisable para depredadores sexuales reincidentes y expulsar a extranjeros con delitos sexuales

ALICANTE/MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "fallar" a las mujeres y ha denunciado su "hipocresía" en materia de feminismo, la víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra mañana este 25 de noviembre.

"Ellos han convertido a las mujeres en eslogan. Yo me pongo al servicio de las mujeres. Cada día, con respeto y con hechos", ha declarado Feijóo en un mitin en Alicante, en el que también ha participado el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, entre otros.

Feijóo, que ha pedido el voto para que "las mujeres se sientan seguras cuando salen a la calle", ha afirmado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha fallado a todo el mundo pero, sobre todo, ha fallado a las mujeres".

"¿Quiénes son los referentes feministas de Sánchez? ¿Ábalos, Koldo y Paco Salazar?", se ha preguntado el líder del PP en este acto electoral, donde los asistentes le han interrumpido en varias ocasiones al grito de 'presidente, presidente', 'oa, oa, oa, Feijóo a la Moncloa' o 'Se nota, se siente, Feijóo presidente'.

FALLOS EN LAS PULSERAS, LEY DEL 'SÍ ES SÍ' O MUJERES DE CEUTA

Feijóo ha afirmado que no ha habido "mayor recorte" de derechos a las mujeres que con el Gobierno Sánchez. "Les ha recortado la seguridad y el bienestar a las mujeres de nuestro país", ha resaltado, aludiendo a las consecuencias de la denominada Ley del 'solo sí es sí', los fallos en las pulseras antimaltrato y los problemas de seguridad que muchas mujeres tienen en las calles, especialmente en Ceuta.

"Me comprometo a realizar una auditoría completa del escándalo de las pulseras. Y eso también lo pagarán", ha avisado, para recordar que la Fiscalía Europea está "investigando a qué se ha dedicado el dinero de las pulseras".

El líder del PP ha expresado su compromiso con las mujeres, especialmente con las que han sufrido o sufren violencia, reafirmando que en España "no habrá sitio" para quien ejerza la violencia contra ellas.

Además, Feijóo se ha comprometido si llega a Moncloa a ampliar la prisión permanente revisable para los depredadores sexuales y los reincidentes; y expulsar a los extranjeros que cometan delitos contra la libertad sexual.

"En España no habrá sitio para quien no venga a respetar a las mujeres o a las personas LGTBI. Y me preocupa mucho que este discurso no sea capaz de hacerlo la izquierda en nuestro país", ha enfatizado.

El candidato del Partido Popular ha denunciado la "hipocresía" de Sánchez. "Este Gobierno ha hecho de la hipocresía su principal forma de actuar, pero especialmente en materia de feminismo", ha concluido.

SE DIRIGE TAMBIÉN A LAS MUJERES QUE QUIEREN CONCILIAR

También se ha dirigido a las mujeres jóvenes que, a su juicio, han visto cómo el Gobierno de Sánchez les ha fallado, y les ha prometido apoyo para formar una familia si así quieren con "políticas de conciliación de verdad, no de boquilla", de forma que "nadie tenga que renunciar a su carrera profesional por formar una familia".

"Como presidente de Galicia fui pionero en aprobar la gratuidad de las escuelas infantiles para todo el mundo. Lo hice en Galicia. Y lo voy a hacer en toda España", ha prometido, para añadir que el PP busca cambiar la vida de la gente con "gestión" y con "proclamas" o "anuncios".