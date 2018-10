La Fiscalía General del Estado estrena cuenta de Twitter aprovechando la intervención de Sánchez Melgar en el Congreso

Publicado 07/03/2018 15:42:17 CET

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General del Estado ha estrenado este miércoles cuenta de Twitter (@fiscal_es) aprovechando la comparecencia del fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, en el Congreso de los Diputados, donde ha manifestado que una de sus prioridades ha sido impulsar los gabinetes de comunicación del órgano para acercarse a la sociedad.

"Mi propósito es que todo ciudadano que desee acercarse a la institución tenga a su disposición información que le facilite ese conocimiento. Que pueda valorar por sí mismo qué hace y cómo hace su trabajo el Ministerio Fiscal", ha asegurado Sánchez Melgar con motivo de la presentación de la Memoria de la Fiscalía relativa a los años 2015 y 2016.

Precisamente, la intervención de Sánchez Melgar en la Cámara Baja ha sido retransmitida a través de publicaciones desde este perfil de Twitter, que comenzó a operar el pasado 3 de marzo en pruebas y que suma más de 360 seguidores hasta el momento.

Para el fiscal general, esta herramienta forma parte de la política actual del Ministerio Público de explicar sus actuaciones y ser más accesibles a la ciudadanía, ya que "no se trata sólo de comunicar, sino de ser transparentes y de resultar permeables a la sociedad", ha dicho el fiscal general, apuntando que no harán nada que no sean capaces de explicar.

Por ello, ha adelantado que incluirá en la Memoria relativa al ejercicio de 2018 un apartado específico dedicado a la política de comunicación y transparencia. "En definitiva, una Fiscalía moderna debe ser capaz de responder tanto a los nuevos retos procesales como a las demandas sociales a las que se enfrenta", ha apuntado.

Al respecto, ha reconocido que el Ministerio Fiscal ya no es el "gran desconocido" que era hace unos años, todavía hay que avanzar en esta materia y ha puesto como ejemplo de transparencia y "modelo de comunicación" las explicaciones que la Fiscalía de Marsella ofreció tras el siniestro de un avión en los Alpes en la primavera de 2015.

LAS FILTRACIONES, UNA "MALA PRÁCTICA"

Al hilo de ese compromiso de transparencia, Sánchez Melgar ha mostrado su preocupación por las filtraciones periodísticas en el ámbito de los tribunales, y ha afirmado que por este motivo aplica "con el máximo celo una política de transparencia".

Así ha contestado el fiscal general después de que la portavoz de ERC, Ester Capella, haya reprochado la "inactividad" del Ministerio Público ante las "continuas filtraciones" a los medios de comunicación, las cuales considera "interesadas" en muchas ocasiones. Esto, a su juicio, supone una "quiebra del Estado de Derecho".

"Me preocupan las filtraciones; no me gusta que haya, a ninguna administración le gusta. Las filtraciones tienen que ser consideradas como una mala práctica. Por eso, la Fiscalía aplica con el máximo celo una política de transparencia", ha subrayado Sánchez Melgar.