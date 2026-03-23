Gamarra dice que el PP no está centrado en "hablar de Vox" tras las críticas de Abascal sino en cerrar pactos en CCAA

Archivo - La vicesecretaria de Regeneración del Partido Popular, Cuca Gamarra, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP, en la sede del PP, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este lunes que su partido está centrado en "hablar con Vox" para llegar a acuerdos en comunidades autónomas pero no en "hablar de Vox", después de que la dirección de ese partido haya responsabilizado al PP de estar detrás de los críticos con Santiago Abascal.

"Nosotros estamos centrados en hablar con Vox, no en hablar de Vox porque tenemos una responsabilidad", ha declarado Gamarra al ser preguntada por las declaraciones de Abascal, quien ha culpado a Génova de "guerras sucias" contra su partido. "Puede volver a pasar que Sánchez acabe ganando. El PP se empeña en dañar a Vox y eso puede ser letal", declaró en ABC.

Gamarra ha resaltado que el PP tiene la responsabilidad de "liderar gobiernos en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León". "Y esto es en lo que estamos. Esta es nuestra única preocupación", ha replicado.

Así, ha dicho que la relación del PP con Vox se centra solo en "hablar con ellos para poder cuanto antes dar respuesta a la confianza que los ciudadanos han depositado" en su partido en las urnas y "dar estabilidad" a esas tres autonomías. "Esta es nuestra preocupación y esto es en lo único en lo que está el Partido Popular", ha abundado, para añadir que cuando antes se cierren esos pactos, "mejor".

Al ser preguntada si ve factible que se puedan cerrar esos pactos antes de abril como defendió Alberto Núñez Feijóo, la vicesecretaria del PP no ha entrado en fechas y se ha limitado a decir que "a veces los últimos momentos se alargan y no pasa nada, porque se trata de hacer las cosas bien".

APELA A LA DISCRECIÓN Y LA LEALTAD

En cuanto a si en privado Vox le traslada el enfado que manifiesta en público, Gamarra ha evitado revelar detalles de las negociaciones y ha dicho que "hay que trabajar con discreción, con tranquilidad y con lealtad".

"Nosotros hablamos con Vox y no hablamos de Vox, tampoco de nuestras conversaciones con Vox, porque de lo que se trata es al final de presentar los acuerdos y eso es en lo que estamos trabajando", ha finalizado.