'Génova' no adelanta si apoyará subir el gasto en Defensa hasta que Sánchez lo aclare: que se desgasten

Feijóo, que aboga por que la UE priorice su seguridad estratégica, prometió en su programa más efectivos militares y cumplir con la OTAN

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular evita por el momento confirmar públicamente si apoyaría un incremento del gasto en Defensa, en medio del debate abierto con la guerra de Ucrania y las exigencias de la OTAN en esa dirección, a la espera de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, aclare la posición de su Gobierno, según han indicado fuentes 'populares'.

En 'Génova' son conscientes de la división que el gasto militar provoca dentro del propio Gobierno y con sus aliados parlamentarios y buscará en las próximas semanas que esas diferencias queden retratadas y, por ende, se visualice el desgaste.

Por lo pronto, Sumar ya ha expresado su rechazo a subir el gasto militar, recalcando que "no se trata de gastar más" sino de "gestionar mejor" y ser "eficientes" en materia de inversión en defensa. "Europa tiene que apostar por la seguridad y no por el belicismo", ha dicho su portavoz parlamentaria en el Congreso, Verónica Barbero. También Podemos se ha opuesto a incrementarlo y ha asegurado que cualquier posibilidad de misión de paz en Ucrania debe impulsarse desde la ONU.

Este martes, desde Murcia, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya advirtió a Pedro Sánchez de que "no se puede jugar" con la seguridad y reconoció que el momento clave que vive Europa con la paz en Ucrania y el debate en materia de defensa pondrá a prueba la "solidez y unidad" del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar. Además, dejó claro que la UE debe seguir priorizando su seguridad estratégica y su seguridad energética.

PROGRAMA DEL PP: CUMPLIR CON LA OTAN Y MÁS EFECTIVOS EN LAS FAS

En su programa electoral para las generales de 2023, el PP se comprometía a asumir "un papel activo de España en la Alianza Atlántica y en la construcción de la Europa de Defensa", cumpliendo el "compromiso adquirido por los aliados de destinar un 2% del PIB nacional en seguridad y defensa".

Además, el PP apostó en ese programa por elevar el número de efectivos de las Fuerzas Armadas durante dos legislaturas "hasta alcanzar los 140.000 previstos por la ley" y a "mejorar sus condiciones sociolaborales resolviendo años de injusticia, de acuerdo con los parámetros del Observatorio de la Vida Militar y con los principios de mérito y capacidad".

Por eso, el PP no ve con malos ojos la propuesta que este martes anunció el Ministerio de Defensa --un día después de la cumbre de París sobre Ucrania convocada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron--, sobre un decreto en próximos días de incremento de retribuciones de los miembros de las Fuerzas Armadas, que supondrá un aumento de la inversión de defensa de 400 millones de euros.

"Eso no es un problema, pero ¿va a ser todo en sueldo de los militares? No vamos a adelantar el sentido voto antes de que el Gobierno fije posición", han subrayado fuentes de la dirección nacional del PP.

EL PP PONE CONDICIONES: QUE EL GOBIERNO LES INFORME

En medio del momento "crucial" que vive Europa tras los planes de la administración de Donald Trump de poner fin a la guerra en Ucrania abriendo una interlocución con Vladimir Putin, los 'populares' se han quejado públicamente de que el Gobierno no les informe de la situación. "Nadie nos ha llamado", denunció este lunes el portavoz nacional de la formación, Borja Sémper.

El propio Feijóo ha criticado que el Gobierno niegue al principal partido de la oposición esa información. Al ser preguntado si el PP ofrecería apoyo al jefe del Ejecutivo para subir el gasto militar si sus socios no le respaldan, ha respondido: "El señor Sánchez primero tiene que informarme. Segundo pedírmelo. Y tercero, le responderé, por este orden".

Según el líder del PP, Sánchez "no podrá sacar unos Presupuestos con el 2% del PIB en Defensa y sus socios no se lo van a aceptar". "España no es fiable para la OTAN y la UE, de ahí nuestra debilidad extrema con EEUU", afirmó hace unos días en una entrevista en El Mundo.

En este contexto, y siendo conscientes de la división que el gasto militar provoca en el seno del propio Gobierno de coalición y con sus socios, en 'Génova' apostarán en este momento por actuar como espectadores, subrayando que es Sánchez el que debe aclarar cómo afronta esta situación.

"Nosotros no gobernamos y vamos a esperar a que el Gobierno comunique lo que quiere hacer", han señalado fuentes del PP, que han recordado que Feijóo no está para "ayudar a Sánchez" y que ya le dijo en el debate de investidura que cuando sus socios le fallen, que no busque al Partido Popular.