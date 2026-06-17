Gestha pide fijar en 150 euros el valor máximo de los regalos a cargos públicos tras la investigación a Zapatero

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han propuesto limitar legalmente a 150 euros el valor máximo de los regalos que pueden aceptar los funcionarios, cargos y trabajadores públicos tras las joyas halladas en la caja fuerte del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuya tasación ha alcanzado los 1,3 millones de euros.

En un comunicado, Gestha lamenta que la actual Ley de Transparencia y Buen Gobierno recoge conceptos jurídicos indeterminados al referirse a obsequios que se enmarquen en "usos habituales, sociales y de cortesía", cuya interpretación "puede variar significativamente" dependiendo del "contexto cultural, social o geográfico" en el que se entregue el regalo.

"Esta indeterminación dificulta la aplicación homogénea de la norma, genera inseguridad jurídica y puede afectar a la confianza de los ciudadanos en las instituciones", han aseverado desde Gestha, incidiendo en que "un regalo habitual o protocolario" en otros países puede tener un valor muy elevado en España.

Una situación que "pone de manifiesto" la "necesidad" de "reforzar los mecanismos de transparencia, control y rendición de cuentas" que deben realizar los cargos públicos, según han afirmado este miércoles en un comunicado.

En consecuencia, desde Gestha han planteado una reforma para "objetivar los criterios y umbrales cuantitativos" que se apliquen a la aceptación de los obsequios por parte de los cargos públicos. Una modificación que se base en "el Código de Conducta de las Cortes Generales" que impide aceptar también "favores" e "invitaciones a viajes" que superen los 150 euros.

Según los técnicos, esta limitación se introdujo en octubre de 2020 para los diputados y personal institucional con el objetivo de evitar influencias en la conducta parlamentaria.

A partir de los 150 euros, deberá "integrarse en el patrimonio público", según recoge la propuesta que ha desarrollado Gestha, "con independencia de las costumbres o prácticas protocolarias existentes en el país de origen de quien lo entrega". Y han añadido que los obsequios deban publicarse en la web de la institución correspondiente con fecha, valor, quién lo regala y el destinatario.

TAMBIÉN LIMITAR LOS REGALOS A JUECES Y REGULAR LA ACTIVUIDAD DE 'LOBBY'

Los Técnicos de Hacienda también piden cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial para introducir el principio 28 del Código Ético de la Carrera Judicial, que prohíbe aceptar "regalos o consideraciones" que sobrepasen "las convenciones sociales" y que "pongan en riesgo su apariencia de imparcialidad".

Gestha ha destacado la necesidad de regular por ley las actividades de representación de intereses mediante 'lobby' y prohibir su desarollo a altos cargos, altos funcionarios y exrepresentantes públicos. Sin embargo, han incidido en que el "problema no reside únicamente" en la existencia de esta actividad, sino en la "opacidad que rodea determinadas relaciones de los responsables públicos".

En este sentido, han recordado las propuestas de los técnicos para "regular la transparencia" e "integridad" de las actividades de "grupos de interés", como establecer obligaciones equivalentes de transparencia ampliando el régimen de responsabilidad de los gestores públicos o "fortalecer los órganos de control y supervisión, tanto externos como internos".

EL CASO DE LAS JOYAS ZAPATERO

El portavoz de los técnicos, José María Mollinedo, aseguró en declaraciones a Europa Press, que el exdirigente socialista --que se ha negado a declarar por las joyas y alega estar recopilando documentación para explicar su origen-- podría evitar ser encausado por delito fiscal si pagase 536.012 euros a través de una declaración extemporánea.

Según ha explicado, en caso de ser un regalo recibido antes de 2021, "ni siquiera" sería necesario "hacer ninguna valoración" y, si se tratase de una herencia, el delito habría prescrito si quien se las regaló hubiese fallecido antes de diciembre de 2020.

En cualquier caso, los técnicos recuerdan que los regalos de valor relevante deben incluirse en la declaración del Impuesto de Donaciones, que proviniendo de personas sin relación de parentesco, la tributación podría situarse en una horquilla muy elevada si el valor del regalo es muy alto.

Si bien, precisan que corresponde hacer una declaración por el valor de los regalos que haga cada persona, debiéndose declarar tantas veces como personas diferentes regalen en el plazo de un mes desde que se reciben, prescribiendo a los cinco años la posibilidad de liquidarlas por las administraciones tributarias autonómicas.

En el Código de Buen Gobierno, aprobado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y publicado en el BOE en marzo de 2005, se dice expresamente que "se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal". Y en cuanto a los "obsequios de mayor significación de carácter institucional", precisa que se incorporarán al patrimonio del Estado.