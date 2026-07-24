Gigantes tecnológicos respaldan los modelos de pesos abiertos para impulsar el liderazgo de EEUU en IA

Archivo - Inteligencia Artificial. - PIXABAY. - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Empresas como Microsoft, Perplexity, Mistral y Nvidia se han unido en la defensa de los modelos de peso abierto para hacer que la inteligencia artificial (IA) sea más accesible, esté ampliamente disponible y permita avanzar en ciberseguridad, lo que consideran que ayudará a crear el ecosistema que impulsará el liderazgo de Estados Unidos en esta tecnología.

Las grandes empresas tecnológicas han recordado la revolución que supuso el código abierto en la década de 1980, que rompió con la idea de que para avanzar el código del 'software' debía mantenerse bajo un control estricto y promovió la transparencia y la colaboración, que han sido la base del crecimiento de la infraestructura digital.

Esta idea se quiere trasladar a la inteligencia artificial, a través de los modelos de pesos abiertos, ya que se ve como algo "fundamental" para generar oportunidades de innovación e impulsar el crecimiento en el país, como se recoge en un comunicado respaldado por 25 organizaciones y empresas del sector, entre ellas, Microsoft, Meta, IBM, Nvidia, Hugging Face, Mistral, Mozilla y Perplexity.

Los modelos de peso abierto son aquellos que se distribuyen sin restricciones para que cualquiera pueda trabajar con ellos, modificarlos e inspeccionarlos, y no están reñidos con las técnicas de destilación que permiten aprender y mejorar los modelos. A la postre, promueve la transparencia, la colaboración, la democratización de la tecnología y fomenta la competencia.

"Esa disciplina es lo que hará que la IA sea económicamente sostenible a medida que su uso se amplíe hasta abarcar miles de millones de tareas cotidianas. Estados Unidos ganará la era de la IA integrándola en los flujos de trabajo de fábricas, hospitales, granjas, aulas y negocios locales", apuntan en el comunicado.

Las empresas firmantes entienden también que los modelos de pesos pesados darán un impulso a la ciberseguridad, pese a los riesgos que este modo de distribución entraña al "quedar fuera del control del desarrollador original y resultar difíciles de rastrear o revertir las versiones modificadas".

Sin embargo, defienden que "la respuesta adecuada ante este riesgo no es prohibir los pesos abiertos" puesto que "en un mundo donde los atacantes cibernéticos emplean IA avanzada, quienes defienden los sistemas necesitan acceso a modelos con capacidades comparables para poder detectar, simular y responder a las amenazas emergentes".

En este contexto, han apelado a los legisladores para que formulen "políticas responsables" que no "confundan las técnicas legítimas de desarrollo de modelos con la apropiación indebida", y que las preocupaciones que se derivan de los "intentos ilícitos de extraer valor de modelos cerrados" se aborden mediante marcos jurídicos y comerciales específicos, "en lugar de imponer restricciones generalizadas a técnicas que desempeñan un papel importante en la innovación de la IA".

"La era de la IA puede ser una era de prosperidad. Si se toman las decisiones adecuadas, la IA de pesos abiertos puede ampliar las oportunidades, fortalecer la competencia, prolongar el liderazgo tecnológico estadounidense, mitigar riesgos y garantizar que los beneficios de esta tecnología extraordinaria se compartan ampliamente en toda nuestra economía", concluyen en su comunicado.